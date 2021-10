Medebach: Heinrich Nolte erhält das Verdienstkreuz am Bande

Medebach. Der Medebacher Heinrich Nolte erhält das „Verdienstkreuz am Bande“. Damit wird sein großes soziales und kommunalpolitisches Engagement gewürdigt.

Im Rahmen eines Festakts verlieh auf „Gut Glindfeld“ Landrat Dr. Karl Schneider im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Ehrenbürgermeister der Stadt Medebach, Heinrich Nolte, das „Verdienstkreuz am Bande“. Mit dieser Auszeichnung werde das jahrzehntelange soziale und kommunalpolitische Engagement des ehemaligen Stadtdirektors (1982-1998) und Bürgermeisters (1998-2009) gewürdigt: „Du hast Dich mit Deiner konsequenten Art um die Hansestadt Medebach und auch den Hochsauerlandkreis verdient gemacht“.

Hanse-Chor eine von vielen herausragenden Leistungen

Im Beisein seiner Familie, von Freunden und Bekannten, den Vertretern der Politik, des Hansechores sowie des Vereins „Bürgerhilfe Medebach“ nannte der Landrat vor allem diesen 125 Mitglieder starken Verein, der 2009 auf seine Initiative hin gegründet wurde. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen nicht nur aus Medebach und seinen Dörfern bei ihren Problemen zu helfen, sondern auch 2015 Bürger mit Migrationshintergrund, Verfolgte und Flüchtlinge, wie zum Beispiel den fünf Damen, die auch eingeladen in Belangen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Außerdem habe sich Nolte nicht nur dienstlich, sondern auch ehrenamtlich nach dem Eintritt in den Ruhestand um den LEADER-Prozess große Verdienste erworben. Bereits im Jahre 2000 legte er den Grundstein, dass sich die Region Medebach-Hallenberg gemeinsam mit den anderen Kommunen des Altkreises Brilon um Leader-Fördermittel bewarb. Außerdem war er als Vorsitzender der LEADER-Region Hochsauerland Leiter der „Lokalen Aktionsgruppe Hochsauerland, die großen Einfluss bei der Vergabe von Fördermitteln für ländliche Räume hatte. Weiterhin sei es ihm als Vorsitzender des „Medebacher Hansechors“ besonderes Anliegen gewesen, junge Sängerinnen und Sänger für den Chorgesang zu gewinnen. Ebenso sei allen noch 2017 in guter Erinnerung, als der neue Ordensträger einen internationalen Choraustausch initiierte und eine Fahrt mit 90 Sängern aus dem HSK nach Litauen organisierte.

„Du hast Medebach zu dem gemacht, was es heute ist, es nämlich zukunftsfähig gestaltet“, zollte Thomas Grosche, seinem Nachfolger im Amt des Bürgermeisters seine Anerkennung. Er freue sich, dass gerade er, als Mann mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, diese Auszeichnung, die nur ganz besonderen Menschen für großartige Leistungen zu Teil werde, bekommen habe. Der Dank von Grosche galt auch Noltes Ehefrau Monika, die ihrem Gatten, wie auch die gesamte Familie immer den Rücken frei gehalten habe.

Heinrich Nolte dankbar und bewegt

Nach einem Musikstück einer Instrumentalgruppe aus Winterberg, zeigte sich Heinrich Nolte sichtlich bewegt. Er räumte ein, ein wenig überrascht gewesen zu sein, da es in seinem Umfeld doch so einige Mitbürger für eine solche Ehre gebe. Sein Dank galt auch Andreas Kruse von der Bürgerhilfe, der ihn mit ein paar Freunden für das Verdienstkreuz vorgeschlagen habe. Noch einmal unterstrich das langjährige CDU-Mitglied, dass ihm in all den Jahren immer der Bürgerhilfeverein, LEADER und auch der Hansechor besonders am Herzen gelegen habe. Und natürlich seine Familie, die stets für seine vielen Aktivitäten Verständnis gezeigt habe.

