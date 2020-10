Die Polizei erwischte zwei junge Raser in Medebach.

Polizei Medebach: In Probezeit viel zu schnell gefahren und geblitzt

Medebach. Zwei 19-Jährige sind in eine Radarfalle der Polizei in Medebach gerast. Beide waren viel zu schnell – und sie hatten den Führerschein auf Probe.

Für Fahranfänger gibt es die zweijährige Probezeit. Diese Bewährungszeit soll mit strengeren Regeln feststellen, ob die Führerscheinneulinge für die Teilnahme am Straßenverkehr geeignet sind. Bei zwei Fahranfängern aus Hessen bestehen seit Montag Zweifel an der Geeignetheit. Die beiden 19-Jährigen wurden bei einer Geschwindigkeitskontrolle durch den Verkehrsdienst auf der Landstraße 740 in Medebach-Schlossberg gemessen.

Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.

36 km/h zu schnell unterwegs

Ein Frankenberger wurde mit 106 km/h gemessen. Bei erlaubten 70 Km/h bedeutet das eine Überschreitung von 36 km/h.

Den jungen Mann erwarten ein dreistelliges Bußgeld, eine Nachschulung sowie die Verlängerung der Probezeit um weitere zwei Jahre.

60 km/ zu schnell unterwegs

Ebenfalls auf eine Nachschulung und die Verlängerung der Probezeit muss sich eine Autofahrerin aus Lichtenfels einstellen. Die Fahranfängerin raste sogar mit 130 km/h über die Straße. Mit einer Überschreitung von 60 km/h kommen zudem ein Fahrverbot, ein dreistelliges Bußgeld sowie zwei Punkte in Flensburg hinzu. Insgesamt wurden während der Messung am Montagnachmittag zwölf Verstöße durch die Polizei geahndet.