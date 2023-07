Medebach: Mehrere Schwerverletzte bei fatalem Crash

Medebach. Bei Küstelberg kommt es am Donnerstagabend zu einem schweren Autounfall mit mehreren Verletzten. Rettungshubschrauber sind im Einsatz

Schock am Donnerstagbend (13. Juli) bei Küstelberg. Auf der Winterberger Straße ist es gegen 20.15 Uhr zu einem fatalen Autounfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte vor Ort stießen zwei Wagen am Ortseinseingang Küstelberg von Richtung Winterberg aus mit hoher Geschwindigkeit frontal gegeneinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dabei eines der Fahrzeuge mit mehreren Insassen in einen Graben geschleudert.

Dabei erlitten drei Personen schwerste Verletzungen und mussten teilweise von der Medebacher Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Aktuell sind zwei Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen im Einsatz. Eine weitere eingeklemmte Person wird in diesen Minuten von den Rettungskräften befreit. Ob Lebensgefahr für eine der verletzten Personen besteht, konnte der stellvertretende Pressesprecher der Medebacher Feuerwehr, Oliver Grosche, zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Die Strecke zwischen Küstelberg und Winterberg ist aktuell voll gesperrt.

