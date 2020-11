Medebach: Müllgebühren steigen 2021 deutlich

Eine längere Diskussion entspann sich in der Ratssitzung am Donnerstag (12.11.) zum Thema Müllgebühren: Diese werden kräftig steigen, weil der HSK die Deponiegebühren anhebt.

Beim Haus- und Sperrmüll beträgt die Steigerung 19 Prozent, bei den Bioabfällen über 25 Prozent. Da die Stadt kostendeckend kalkulieren müsse, müsse die Erhöhung an die Bürger weitergegeben werden. Die jährliche Grundgebühr pro Einwohner für die Abfallentsorgung wird 2021 bei 54 Euro liegen. Eine mittlere graue oder braune Tonne (120 Liter) kostet dann jährlich zusätzlich 27 Euro (bislang 23), eine kleine 18 Euro (bisher 16) und eine große 54 Euro (bislang 47).

Kreis soll Erhöhung erläutern

Christa Hudyma (FWG) fehlte für eine so starke Erhöhung eine nachvollziehbare Begründung des Kreises; sie beantragte, das Thema zu vertagen. Mehr Infos auch für die Bürger wünschten die anderen Fraktionen ebenfalls. Vertagen wollten sie aber nicht, weil sich an der Tatsache selbst nichts ändern werde.

Die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst liegen 2021 bei 1,25 Euro pro Meter Grundstücksseite. Ein Antrag der SPD, sie auf 1,19 Euro pro Meter festzulegen, scheiterte – die anderen Fraktionen befürchteten eine zu knappe Kalkulation.

Ortsheimatpflegerin für Referinghausen

Referinghausen bekommt zusätzlich zu Bernhard Hesse eine weitere Ortsheimatpflegerin: Silvia Elias soll zunächst gemeinsam mit Hesse dieses Amt ausüben und perspektivisch wohl übernehmen. In der Sitzung erhielt Elias ihre Ernennungsurkunde.

Silvia Elias, zweite Ortsheimatpflegerin in Referinghausen Foto: Stefanie Bald

Zweitwohnungssteuerpflicht durchsetzen

Ernst Welticke (CDU), Ortsvorsteher von Deifeld, regte an, die Stadt solle Zweitwohnsitze stärker in den Blick nehmen, um sicherzustellen, dass für diese Zweitwohnsitzsteuer entrichtet werde. Die Ortsvorsteher könnten dabei als Augen der Verwaltung in den Ortsteilen dienen. Bürgermeister Grosche sagte zu, dies zunächst in Deifeld umzusetzen. Sollten dort unangemeldete Zweitwohnsitze gefunden werden, werde man die Prüfungen auf ganz Medebach ausdehnen.

Manfred Liebig (SPD) fragte an: Weiß die Verwaltung von Plänen, den Nettomarkt in Medebach zu schließen, weil das Unternehmen in Siedlinghausen neu baut? Bürgermeister Grosche sagte, von solchen Plänen sei im Rathaus nichts bekannt.

Die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Holtischer Weg hat eine weitere Hürde genommen: Der Rat beschloss einstimmig die Änderung des Flächennutzungsplans.