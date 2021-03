Medebach: Mülltonnen brennen – Polizei: Es war Brandstiftung

Medebach. In Medebach brennen in der Nacht mehrere Mülltonnen. Insgesamt zehn Tonnen wurden durch den Brand zerstört. Es war wohl Brandstiftung:

In der Nacht zum Mittwoch beschäftigten mehrere Mülltonnenbrände Feuerwehr und Polizei in der Innenstadt. Gegen 1.30 Uhr wurde ein Brand in der Österstraße gemeldet. An einer Garage brannten mehrere Mülltonnen. Insgesamt zehn Tonnen wurden durch den Brand zerstört. Eine angrenzende Garage wurde beschädigt. Nahezu zeitgleich wurden die Einsatzkräfte zur Kapellenstraße gerufen. Auch dort brannte eine Mülltonne ab.

Suche nach Zeugen

+++ Wie hat die Pandemie unser Leben und unseren Alltag veränder? Machen Sie mit bei unserem großen Corona-Check für den Altkreis Brilon unter www.wp.de/Corona-Check +++

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Brände absichtlich gelegt wurden. Für die Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen. Wem sind in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen im Innenstadtbereich aufgefallen?

Hinweise an die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 90 200.