Medebach: Museum hofft auf finanzielle Hilfe vom HSK

Das Museum in der „Pastoren Scheune“ in Medebach plant eine Neuausrichtung und braucht dafür finanzielle Unterstützung.

Medebach. Das Museum in der „Pastoren Scheune“ arbeitet auf eine Neuausrichtung hin. Dabei hilft die Stadt Medebach finanziell. Das reicht aber nicht.

Der als gemeinnützig anerkannte Heimat- und Verkehrsverein Düdinghausen ist langjähriger Mieter der denkmalgeschützten „Pastoren Scheune“. Das Museum kann sich durch die Einnahmen selbst tragen, aber dennoch ist nun finanzielle Unterstützung notwendig. Zum einen von der Stadt Medebach und auch vom Hochsauerlandkreis.

Lesen Sie auch:Winterberg: Im Sommer mehr Party-Touristen als in Vorjahren

Das Museum hat mit der Drechseldorfgeschichte ein klares Alleinstellungsmerkmal geschaffen und beschäftigt sich neben Geschichtsvermittlung auch mit dem Thema Naturschutz. Die „Pastoren Scheune“ sei zudem ein außerschulischer Lernort, der auch Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte in den Blick nimmt. Nun soll es eine Neuausrichtung geben.

Hansestadt Medebach unterstützt Museum in der „Pastoren Scheune“

Für die Aufstellung dieses Maßnahme- und Kostenplans muss allerdings ein Fachbüro beauftragt werden. Der Verein kann dies nicht leisten, hat aber bereits Kontakt zur Geschichtsmanufaktur Dortmund aufgenommen, die auch das Feinkonzept für das Städtische Museum Medebach erstellt haben. Der Maßnahmen- und Kostenplan kostet allerdings 1332,80 Euro. Die Hansestadt Medebach hat die Übernahme von 50 Prozent der Gesamtkosten des Angebots der Geschichtsmanufaktur Dortmund für die Erstellung des Feinkonzeptes, also 666 Euro bereits zugesichert.

Lesen Sie auch:HSK: Leere Regale vor Weihnachten - „Dieses Jahr wird´s eng“

Der Heimat- und Verkehrsverein Düdinghausen hofft nun auf einen Kreisszuschuss in der gleichen Höhe, damit im nächsten Jahr die Umsetzung der Maßnahmen erfolgen kann. Die Verwaltung des Hochsauerlandkreiseshat im Vorfeld zur Kulturausschusssitzung am vergangenen Mittwoch Stellung bezogen: „Die Qualifizierung kleiner Museen im Hochsauerlandkreis mit dem Ziel des Aufbaus eines Qualitätsnetzwerks kleinerer Museen mit dem Sauerland-Museum, Arnsberg als Knotenpunkt soll dazu beitragen, die Lebensqualität unserer Region langfristig und nachhaltig aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln“, heißt es in der Vorlage. Dem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon