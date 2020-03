Medebach: Naturpark zum Erleben und Mitmachen

Medebach. In Echtzeit informieren, mit dem Handy durch die Landschaft leiten lassen: In Medebach stellte der Naturpark innovative Projekte vor.

Die Verantwortlichen des Naturparks Sauerland Rothaargebirge haben einen Naturparkplan vorgelegt, der den Weg für die kommenden zehn Jahre vorgibt. Nicht nur in der Theorie, sondern mit innovativen Projekten geht der Plan ab sofort auch in die Praxis. Der Naturpark gibt sich ein klares Profil: Er wird sich als echter Mitmach-Naturpark aufstellen. Viele Aktionen und Angebote in der Landschaft sollen Köpfe und Herzen der Menschen in der Region für die unzähligen Naturschätze vor ihrer Haustür öffnen.

Außerdem setzt der Naturpark auf eine hohe Qualität im Sinne der Vorgaben des Verbandes Deutscher Naturparke (VDN) und wird sich als Akteur der Regionalentwicklung engagieren. Vieles, was das Naturparkteam laut Naturparkplan vorhat, spricht junge Menschen an: In Echtzeit kommunizieren, sich online informieren und mit dem Handy clever durch die Landschaft leiten lassen – Natur und digitaler Service passen prima zusammen, finden die Verantwortlichen.

Naturpark-Community aufbauen

Sie wollen eine echte, vernetzte Naturpark-Community aufbauen, die sich über soziale Medien austauscht und im echten Leben im Grünen trifft. Projekte, durch die die Vorbildlandschaft entwickelt und präsentiert, der Artenreichtum gefördert oder auch heimische Produkte bekannt gemacht werden, kommen natürlich dazu. Das Ganze aber immer digital begleitet.

Nachzulesen ist all das in einer kompakten Broschüre zum Naturparkplan. „Sie richtet sich an alle Menschen in der Region, die gespannt sind auf eine weiterhin dynamische Zeit im Naturpark – und die ein Teil davon werden möchten“, betonte Vorsitzender Bernd Fuhrmann.

150 Interessenten bei zwei Treffen

Der umfangreiche Naturparkplan ist ein großangelegtes Gemeinschaftswerk. Bei Expertengesprächen haben Fachleute aus diversen Gremien und den Kommunen, von Tourismus- und Wirtschaftsverbänden sowie aus den Leader-Regionen ihre Meinung gesagt. Rund 400 Online-Fragebögen wurden von Menschen aus der Naturpark-Region beantwortet. Bei zwei öffentlichen Plenen kamen rund 150 Bürger unmittelbar zu Wort. Bei einem Jugendcamp Sorpesee diskutierten 20 Jugendliche mit den Verantwortlichen darüber, wie der Naturpark junge Menschen einbinden will.

Das war ein echtes Mitmach-Projekt, das uns Vorbild für die weitere Arbeit sein wird“, zeigte sich Bernd Fuhrmann begeistert. Der organisatorische Kraftakt hat sich gelohnt, der Naturparkplan wurde bei der Mitgliederversammlung des Naturparks Sauerland Rothaargebirge einstimmig besiegelt. „Das ist doch ein fantastisches Signal zum Aufbruch“, stellte Bernd Fuhrmann abschließend fest.