Medebach: Nervenkitzel und Nostalgie mit Sascha Gutzeit

Düdinghausen. Nervenkitzel und Nostalgie bei freiem Eintritt - das verspricht die „Super Retro Krimi Show“ mit Sascha Gutzeit in Düdinghausen

Mit einem Koffer voller Kriminalakten und seinen mörderischen Songs im Gepäck reist Sascha Gutzeit am Freitag, 19. November, nach Medebach-Düdinghausen. Zum 100-jährigen Bestehen der dortigen Bücherei präsentiert er in der Pönstube (Schützenhalle) sein Bühnenprogramm.

Paraderolle als Kommissar Engelmann

Die „Super Retro Krimi Show“ um 19 Uhr sorgt für Nervenkitzel und Nostalgie. Inspiriert von den Fernsehabenden bei seinen Großeltern, bei denen er als Knirps bis zum Sendeschluss die Spätfilme gucken durfte, nimmt der Schauspieler, Autor, Musiker und Komödiant das Publikum mit auf eine amüsante Reise in die Zeit, als die Telefone noch Wählscheiben hatten und die Prilblumen an den Kacheln blühten. Das Multitalent schlüpft dafür in seine Paraderolle – Kommissar Engelmann – und zaubert in einer Mischung aus Theaterlesung, Konzert und Live-Hörspiel den Charme alter Krimis auf die Bühne.

Alle Besucher dürfen sich auf ein Krimi-Event, so heimelig wie ein TV-Abend in Omas und Opas Wohnzimmer, freuen, bei dem trotz dramatischer Ermittlungen die Lachmuskeln strapaziert werden.

Bis Mittwoch anmelden

Bereits am Freitagnachmittag um 16.30 Uhr liest, spielt und singt Sascha Gutzeit für alle kleinen Krimifans ab fünf Jahren aus den Abenteuern seiner »Detektivspinne Luise«. Bei diesem Lesical, einer Mischung aus Musical und Lesung, lässt er mit unterschiedlichen Stimmen und zum Schreien komischer Mimik Luise und ihre Freunde lebendig werden.

Eine Anmeldung für beide Vorstellungen bis zum 17. November unter 0175/1163675 ist erwünscht. Für die Teilnahme der Abendvorstellung ist der 3G-Nachweis erforderlich! Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Der Eintritt ist frei

