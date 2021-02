Medebach: neues Restaurant am Marktplatz hat eröffnet

Medebach. Der Gastronomie-Leerstand auf dem Marktplatz ist beendet: Mitten in der Coronakrise hat ein italienisches Restaurant eröffnet.

Die Zeiten des Leerstands sind vorbei: Mitten in der Coronakrise hat die Gastronomie auf dem Medebacher Marktplatz neue Pächter gefunden. Alena und Maria Bonfissuto haben hier am 21. Januar das italienische Restaurant „Alena’s AnGerichtet“ eröffnet. Der Name greift die Nachbarschaft des Amtsgerichts in der Stadtmitte auf.

Die seit vielen Jahren gastronomieerfahrenen Frauen mit italienischen Wurzeln – Alena ist die Mutter, Maria die Tochter – waren über Bekannte auf das Lokal aufmerksam gemacht worden. Corona schob zunächst die Pläne nach hinten, aber „dann dachten wir: Jetzt machen wir das Beste draus“, sagen sie.

Regional und saisonal

Ihre Küche beschreiben sie als „regional, traditionsreich, saisonal und frisch“. Dazu gehört auch, dass Fleisch- und Fischgerichte – eine der Spezialitäten der Bonfissutos – während des Lockdowns nur auf Anfrage zum Abholen zu haben sind.

Wenn der Lockdown vorbei ist, wird es außer warmer Küche nachmittags auch italienische Kaffeespezialitäten, Kuchen und im Sommer Eisbecher geben. Fürs erste gibt es – noch bis 21. Februar – einen süßen Lockdown-Trost zu allen abgeholten Gerichten: ein kleines hausgemachtes Dessert gratis. Bestellungen sind unter 02982-2881021 möglich.