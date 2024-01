Medebach: Polizei schnappt dreiste Center-Parcs Einbrecher

Medebach Ein mutmaßlicher Täter kommt aus Medebach. Der einschlägig vorbestrafte 23-Jährige ist laut Polizei Mitglied einer Einbrecherbande

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat nach intensiven Ermittlungen drei mutmaßliche Einbrecher identifiziert, die zwischen dem 26. und 29. Dezember des vergangenen Jahres unter anderem in Telekommunikationsfachgeschäfte im Hochsauerlandkreis einstiegen. Die betroffenen Städte waren Olsberg und Meschede. In Medebach hatte die Polizei einen Einbruchversuch in ein Gebäude des Center Parcs verzeichnet. Die Ermittlungen führten, laut dem Pressesprecher der Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises, zu einer dreiköpfigen Tätergruppe, bestehend aus einem 23-jährigen Mann aus Medebach, einem 22-jährigen Mann aus Hessen und einem 23-jährigen Mann aus dem Ruhrgebiet.

In Zusammenarbeit mit der hessischen Polizei habe sich zudem ein weiterer Tatvorwurf in Korbach herauskristallisiert, so Schemme. Die Kriminalpolizei hat bereits Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt und den 23-jährigen Mann aus Medebach festgenommen. Derzeit wird von einer Beute im fünfstelligen Eurobereich ausgegangen. Alle Täter sind bereits wegen anderer Delikte polizeibekannt. Die Ermittlungen und Vernehmungen sind noch nicht abgeschlossen.

