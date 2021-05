Medebach sagt mit der Ehrenamtskarte „Danke“

Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das Leben ärmer. Die Stadt Medebach hat jetzt die ersten Ehrenamtskarten verliehen.

Medebach. Der ehrenamtliche Einsatz in der Hansestadt Medebach ist außergewöhnlich groß. Dies wurde unter anderem bei der großen Jubiläumsfeier zum 875-jährigen Stadtjubiläum deutlich. Aber auch unabhängig von solchen Großereignissen zeigt sich in der täglichen Arbeit in den Vereinen, Organisationen und Institutionen ein großartiges Engagement.

Seitens der Hansestadt Medebach wurde neben der entgegengebrachten Wertschätzung des Ehrenamts schon mehrfach überlegt, eine Ehrenamtskarte, wie aus anderen Kommunen bekannt, einzuführen. Dies wurde bisher nicht umgesetzt, da eine eigene spezielle Ehrenamtskarte für die Hansestadt Medebach nur wenige Vergünstigungen hätte anbieten können.

Gewinn für die Gemeinschaft

Somit hat die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 25. Februar entschieden, an der NRW-Ehrenamtskarte teilzunehmen. Die ersten drei Ehrenamtskarten konnten nun durch Bürgermeister Thomas Grosche an verdiente Ehrenamtler/innen im Rahmen einer kleinen coronakonformen Veranstaltung überreicht werden.

An dem ehrenamtlichen Einsatz von Elisabeth Kliem, Ulrich Isken und Markus Lübbert wird deutlich, wie breit das Ehrenamt im Stadtgebiet aufgestellt ist. Egal ob im Sportverein, im Gesangsverein, in der Kirchengemeinde, in der Caritas, in Interessensgemeinschaften oder in vielen weiteren Bereichen trägt dieses vielfältige freiwillige und ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu einem gewinnbringenden Zusammenleben bei. Ehrenamtliches Engagement ist unentgeltlich, umso wichtiger ist daher die Anerkennung des für die Gesellschaft geleisteten Beitrages.

Vorschläge einreichen

Mit der Überreichung der NRW-Ehrenamtskarten möchte die Hansestadt Medebach Danke sagen. Die Wertschätzung und Attraktivität der Ehrenamtskarte wird vor allem geprägt von Vergünstigungen, die neben der Kommune auch Einzelhändler, Dienstleister, Gastronomen, Vereine und Freizeiteinrichtungen ermöglichen können.

Michael Aufmhof und Bürgermeister Thomas Grosche freuen sich mit den ersten Inhabern der Ehrenamtskarte im Stadtgebiet und hoffen auf noch viele weitere Anträge aus dem ehrenamtlichen Bereich.

Alle weiteren Informationen zur Einführung der NRW-Ehrenamtskarte und Regularien finden Sie unter: www.medebach.de/wirtschaft/ehrenamtskarte-nrw/

