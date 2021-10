Medebach: Schützen-Biergarten im Sommer war voller Erfolg

Medebach. Ein kühles Getränk in geselligem Beisammensein - das war lange unmöglich. Im Sommer haben Medebacher Schützenvereine daraus ein Event gemacht:

Der Schützen-Biergarten in Medebachwar ein voller Erfolg: Im Sommer fand auf dem Medebacher Marktplatz von freitags bis sonntags der erste Schützen-Biergarten, gestaltet durch alle Schützenvereine und Bruderschaften aus dem Stadtgebiet Medebach statt. In Zusammenarbeit mit der Hansestadt Medebach, der Touristik-Gesellschaft Medebach und der Brauerei Veltins wurde eine gemütliche Atmosphäre geschaffen, um schöne, gemeinsame Stunden bei größtenteils sonnigen Wetter auf dem Marktplatz zu verbringen. Auch die Musikvereine aus dem Stadtgebiet sowie der Spielmannszug Oberschledorn haben den Biergarten musikalisch umrahmt und für die richtige Stimmung gesorgt. Die Organisatoren und der Stadtschützenverband blicken auf eine gelungene Zusammenarbeit mit ihren weiteren Partnern zurück.

Zusammenhalt in den Vereinen

Wirtschaftsförderer Michael Aufmhof: „Gerade in der Pandemie war es uns wichtig, verantwortungsvoll zu zeigen, dass der Zusammenhalt in unseren Vereinen weiterhin gelebt wird und insbesondere das Ehrenamt in diesen schwierigen Zeiten erfolgreich beweisen kann, wie auch Veranstaltungen unter freiem Himmel in den Sommermonaten durchgeführt werden können. Dieses haben wir gemeinsam geschafft und konnten somit auch Ideengeber für alternative Formate sein. Ein herzlicher Dank an alle Beteiligten, die verantwortungsvoll zum Erfolg beigetragen haben.“

Aber nicht nur alle Belange der Coronaschutzverordnung und somit die Verhinderung und Ausbreitung des Virus standen für die Organisatoren im Vordergrund, auch die soziale Verantwortung, die die Schützenvereine und alle Partner sich auferlegt haben, wurde einvernehmlich eingebracht. So wurde während aller Öffnungstage für die Opfer der Flutkatastrophe gesammelt und das Veltins-Schützenprost zugunsten der Flutopfer verkauft. Ebenso erfolgte noch eine Aufstockung des Spendenbetrages durch die Schützenvereine aus dem Erlös. So können jetzt über 3.600 Euro zugunsten der Flutopfer und weitere 3.000 Euro zugunsten der Nachwuchsförderung unserer fünf Musikvereine und des Spielmannszugs übergegeben werden.

„Eins mit Sternchen“

Thomas Grosche, Bürgermeister der Hansestadt Medebach, zeigt sich begeistert von dem Ergebnis und dem Engagement: „Wenn aus gutem Miteinander zwischen Vereinen, Brauerei, Touristik und Stadt ein Projekt entsteht, was Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen in diesem Sommer einen sicheren Rahmen für geselliges Miteinander geboten hat, ist das schon mal sehr gut. Wenn dann auch noch eine Förderung des Ehrenamtes, eine Unterstützung für den musikalischen Nachwuchs in unserer Stadt und Hilfen für die Flutopfer dabei herauskommen, dann haben sich alle, die so tatkräftig mitgeholfen haben, eine ´Eins mit Sternchen` verdient!“

