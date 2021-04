Spendenaktion Medebach: So helfen Bürger weiter einer Familie in Indien

Medebach. Denny Vadakkethala verlor bei Jahrhundert-Regenfällen in Indien sein Haus. Bürger in Medebach spendeten. Die Hilfsbereitschaft nimmt nicht ab.

Gleich zu Beginn ihres gemeinsamen Buchprojektes war sich das Autorenduo Angelika Werth und Dr. Achim Funder darüber einig, wem der Erlös des gemeinsamen Buchprojektes zugutekommt: Nämlich der Spendensammlung des Medebacher Vikars Jijo Pidiyath zugunsten seines indischen Freundes Denny Vadakkethala, der bei den Jahrhundert-Regenfällen vor genau drei Jahren sein Zuhause verloren hatte. Vikar Pidiyath beschreibt seinen 46-jährigen Freund, den er schon 26 Jahre kennt, als guten, fleißigen und gläubigen Menschen. Und hilfsbereit ist er auch, denn neben seiner eigenen Familie kümmert er sich auch um seine kranken Eltern und seinen Bruder.

Bezugsfertiges Haus in Indien

Medebach und Kerala im Überblick Foto: Diana Leboch

Mit Vikar Pidiyaths Hilfe konnte ein neues, bezugsfertiges Haus für 35.000 Euro gekauft werden. Da es in Indien keine Sozialversicherung gibt, hätte Denny dieses Geld niemals alleine aufbringen können. Nun leben Denny, seine Frau Selma mit den Töchtern Irin und Irone und die Eltern gemeinsam in dem 98 Quadratmeter großem Haus. Da Dennys Bruder gerade im Krankenhaus liegt, wohnt auch dessen Sohn bei der Familie Vadakkethala. Durch die Coronakrise, die auch Indien mit über 43 Millionen gemeldeten Infizierten hart getroffen hat, verlor Denny seine Arbeitsstelle als Schulbusfahrer.

Hier gibt es den Gedichtband zu kaufen Der Gedichtband „Der Himmel vergisst dich nie“ von den Autoren Angelika Werth und Pfarrer Dr. Achim Funder ist im Kemmerling Verlag erschienen und für acht Euro hier zu erhalten: In Medebach im Pfarrbüro, bei der Sparkasse Hochsauerland, bei Bücher Beuse, im Tabakwarenfachgeschäft Humberg und in Hallenberg bei der Buchhandlung Bücherwurm Pauly.

Jetzt hat er einen Teilzeitjob als Fahrer für Journalisten und Fotografen und die Familie lebt seit Mai glücklich in ihrem neuen Zuhause. Mittlerweile ist auch die Hälfte des Hauskredites, den Jijo Pidiyath für seinen Freund aufgenommen hatte, dank vieler Spendengelder abgezahlt. Doch von all dem kann sich der Vikar ab heute selbst überzeugen. Denn gestern ist er für sechs Wochen in seine Heimat, den Bundesstaat Kerala, geflogen und verbringt dort seinen Jahresurlaub bei seinem Bruder in der Stadt Vallachira, in direkter Nachbarschaft zu seinem langjährigen Freund Denny. Er erklärt: „Ich freue mich sehr auf den Besuch, doch dieses Mal ist ganz ungewiss, was mich erwartet. Eigentlich zelebriere ich immer Messen in meiner Muttersprache, verheirate und taufe die Christen meiner Heimatstadt und vertrete den Pfarrer von Vallachira.“

Das Autorenduo Angelika Werth und Pfarrer Dr. Achim Funder freuen sich gemeinsam mit dem Medebacher Vikar Jijo Pidiyath (von links) über den Spendenscheck. Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

Auf jeden Fall muss der Geistliche erst einmal für eine Woche in Quarantäne. Auch dieses Mal hat er Spendengelder für sein Haus-Projekt dabei. Denn Gutes lesen und Gutes tun, das taten die zahlreichen Käufer des Werkes „Der Himmel vergisst Dich nie“. Durch den Verkauf kamen stolze 1646,32 Euro zusammen. Besonders zu Weihnachten fand der Gedichtband oft seinen Weg auf den Gabentisch und auch eine Lesung die im Live-Stream bei „Pastoraler Raum Medebach“ übertragen wurde, kurbelte den Verkauf tüchtig an.

Weitere Lesungen geplant

So planen die Dichterin und Dr. Achim Funden auch noch weitere Lesungen, sobald das wieder möglich ist. Denn die gefühlvollen Gedichte regen zu jeder Zeit zum Nachdenken, Stummwerden, Danken und Träumen an. Sie nehmen den Leser tiefsinnig auf unterschiedliche Wege im Respekt vor der Vergangenheit und im Glauben an Gottes Zukunft mit. Passend zu den Gedichten hat Dr. Achim Funder, in Anlehnung an die „Poetische Dogmatik“ erklärende Texte ausgewählt. Sie enthalten ähnliche Botschaften, wie die Gedichte und vertiefen und ergänzen diese empfindsam. So setzen beide Autoren Hoffnungszeichen, die zurzeit sehr nötig sind.

Da der Gedichtband viel Anklang fand, ist ein gemeinschaftliches Folgeprojekt von Dr. Achim Funder und Angelika Werth wahrscheinlich. Die Medeloner Autorin, die ihre Inspiration oft in der Natur bekommt, arbeitet fleißig an ihrem vierten Gedichtband, erneut aus dem Genre der christlichen Poetik. Die vielseitige Autorin schreibt parallel an einer fröhlichen Parabel für Kinder über eine Mäusefamilie. Vor seiner Abreise bedankte sich Vikar Pidiyath bei allen Buchkäufern und Spendern: „ Es ist schön zu sehen, dass die Menschen auch in Corona-Zeiten und mit ihren eigenen Nöten und Sorgen mitfühlend und hilfsbereit sind.“