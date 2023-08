Medebach: St.-Sebastianus-Schützen feiern ihr Schützenfest

Medebach. Das Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Medebach findet am Wochenende statt. Der Festablauf im großen Überblick.

Am ersten August-Wochenende findet vom 4. bis zum 6. August das Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Medebach statt.

Der Festablauf am Freitag

Zum Auftakt treffen sich alle Schützenbrüder am Medebacher Marktplatz um 16.30 Uhr zum Platzkonzert. Anschließend beginnt um 17 Uhr der Festzug mit der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Hauptmann Thomas van Dyck.

Nach dem Abholen des amtierenden Schützenkönigspaares Lukas und Lee-Ann Klüppel folgen die Ständchen bei den Jubelpaaren (25- und 50-jährige Jubiläen). Weiterhin wird der Bürgermeister und Schützenbruder Thomas Grosche am Rathaus abgeholt. Es folgt der Marsch zur Schützenhalle. Um 21 Uhr beginnt der große Zapfenstreich auf der Vogelwiese; der Ablauf wurde in diesem Jahr erstmalig etwas verändert, um diesem zeremoniell noch mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Der Festablauf am Samstag

Der Schützenfestsamstag beginnt um 09.30 Uhr mit dem Antreten am Marktplatz, anschließend wird der amtierende Schützenkönig abgeholt.

Das Vogelschießen ist für 10 Uhr auf der Vogelwiese hinter der Schützenhalle angesetzt. Auch in diesem Jahr wird mit zahlreichen Anwärtern und einem spannenden Wettkampf gerechnet. Nach dem der letzte Rest des von Alfons Reuther gebauten Schützenvogels von der Vogelstange gefallen ist, erfolgt die Proklamation des neuen Schützenkönigs, der dann um 13.30 Uhr weggebracht wird.

In diesem Jahr wird erstmalig am Troll’s Brauhaus zu allen weiteren Festzügen an- und abgetreten; mit den Medebacher Gastronomen wurde im Vorfeld besprochen, dass hier ein jährlicher Wechsel der Lokalität geplant ist. Der große Festzug beginnt um 17 Uhr, dann wird sich das neue Königspaar im festlich geschmückten offenen Landauer mit dem Hofstaat der Medebacher Bevölkerung präsentieren. Traditionell wird am Altenheim ein Ständchen gebracht. Für 20 Uhr ist der Königstanz geplant. Der Eintritt ist bis 20 Uhr frei; Schützenbrüder und deren Partner haben an allen Festtagen freien Eintritt.

Der Festablauf am Sonntag

Der Schützenfestsonntag beginnt um 7 Uhr mit dem Wecken durch den Spielmannszug Grönebach, dem Antreten am Markt um 8.30 Uhr und das Schützenhochamt um 9 Uhr. Anschließend folgt ein Ständchen für den Präses am Pfarrhaus und die Kranzniederlegung am Ehrenmal. Nach dem Marsch zur Schützenhalle findet das Geckschießen der Jungschützen zur Ermittlung des Jungschützenkönigs und Nachfolgers von Rene Hegel statt. Der Frühschoppen ist parallel in der Schützenhalle. Um 13.30 Uhr wird der König weggebracht; der große Festzug beginnt um 15.30 Uhr mit dem Empfang der Gastvereine. Der Festzug startet um 16.00 Uhr am Troll’s Brauhaus, musikalisch begleitet wird dieser durch die Musikvereine und Spielmannszüge. Nach dem Marsch zur Schützenhalle ist um 18.30 Uhr der Kindertanz zusammen mit den amtierenden Kinderschützenkönigspaaren geplant. Die große Polonaise ist traditionell um 20.30 Uhr ein besonderer Höhepunkt. Die ehemaligen Königspaare werden um 21 Uhr zum Tanz gebeten.

