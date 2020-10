Medebach: Stadtplaner und Bürger diskutieren übers Zentrum

Es ist der Anfang eines Prozesses, der Medebach lange begleiten dürfte: Die Innenstadt soll attraktiver und zukunftsfit gemacht werden. 2019 hatte die Stadt ein Dortmunder Planungsbüro damit beauftragt, dafür ein Konzept zu entwickeln. Das hat inzwischen eine Bestandsaufnahme gemacht, erste grobe Ideen erarbeitet und war nun soweit, beides mit den Bürgern zu diskutieren.

Nach einem regenbedingt kurzen Stadtrundgang zeigten sich am Montag (5.10.) rund 50 Workshop-Teilnehmer im Kolpinghaus diskussionsfreudig. Das Ansinnen, die Innenstadt umzugestalten, berührt von der Bausanierung bis zum Verkehr der Zukunft so viele Bereiche und das Eigentum so vieler Menschen, dass es nur im Dialog und Schritt für Schritt gelingen kann.

Alle sollten dies „als Gemeinschaftsprojekt begreifen“, warb Bürgermeister Thomas Grosche. Es gehe nicht um ein Patentrezept, sondern eine gemeinsame Suche. Fördertöpfe werden eine zentrale Rolle spielen, von denen es wiederum eine große Vielfalt gibt – Stichwort Fassadengestaltung, energetische Sanierung, Kunst und Kultur…

Pluspunkte

Die Stadtplaner des Büros Junker und Kruse legten viel Wert darauf, auch Pluspunkte der Innenstadt darzustellen. Der Marktplatz mit Blick auf Kirche, Rathaus und das schmucke Amtsgericht sei ein solcher. Er wirke modern und wertig, trotz fehlenden Grüns und geschlossener Gastronomie, betonte Stadtplaner Andreas Mayer.

In den umliegenden Straßen werde es schnell „einfacher“. Die für eine Kleinstadt untypischen geraden, langen Straßen hätten aber Gestaltungspotenzial, ebenso die teilweise noch vorhandene, aber oft verkleidete historische Bausubstanz. Alle Läden seien fußläufig erreichbar, genügend Parkplätze vorhanden.

Minuspunkte

Anlass für Veränderungen sehen die Stadtplaner in den umliegenden Straßen. Funktional, aber reizlos seien viele, ohne Gemütlichkeit und Ambiente. Mayer nannte als ein Beispiel die Oberstraße – „immerhin die Straße, über die die meisten Besucher in die Stadt kommen“.

Stichwort Kolpinghaus: Die Experten bevorzugen an dieser Stelle einen Neubau. Wünschenswert wäre aus ihrer Sicht außerdem unter anderem: grüne, einheitlich gestaltete Akzente für Marktplatz und Straßen, ein Immobilien- und Fassadenprogramm, attraktiver gestaltete Schaufenster und ein offengelegter Medebach.

Besonders dringenden Handlungsbedarf sehen die Stadtplaner zum Beispiel in der Hinterstraße und der Mauritiusstraße. Beide seien unattraktiv; in der Hinterstraße sei die Bedeutung des gemusterten Pflasters „völlig unverständlich“. Es werde nicht klar, wo man gehen, fahren oder parken dürfe.

Ideen für die Innenstadt Vor Kurzem gab es bereits einen Rundgang und Ideenworkshop, der den Anliegern der Niederstraße im Abschnitt von der Hauptkreuzung bis zur Hallenberger Straße vorbehalten war. Auch dessen Ergebnisse werden ins Konzept einfließen. Die Entwicklung einer Strategie für das Zentrum wird durch Fördermittel unterstützt. Die Ergebnisse sollen auch auf andere Quartiere anwendbar sein.

Ein Sonderfall ist die sogenannte Falke-Brache. „Wenige Städte haben eine Freifläche dieser Größe im Zentrum.“ Medebach hätte sie vor Jahren gern erworben, sie war der Stadt aber zu teuer. Da jedoch weiter unklar ist, ob und wann der Edekamarkt dorthin umzieht, scheinen andere Lösungen zumindest theoretisch wieder denkbar. „Gern Wohnbebauung, aber nicht 08/15“, meinte der Bürgermeister. Mehrgenerationen-Wohnen oder WGs wären Möglichkeiten, die er sich vorstellen kann.

Bürgermeinungen

Nach dem Vortrag standen für die Teilnehmer Pinnwände für eigene Ideen und ein großes Luftbild der Innenstadt bereit. Auf diesem konnten sie mit Duplosteinen Orte markieren. Am Ende zeigte das Bild viel Blau – blaue Steine standen für „Handlungsbedarf“. Sie konzentrierten sich vor allem auf die Niederstraße und den Bereich Mauritiusstraße/Südwall.

Als konkrete Schwächen ihrer Innenstadt nannten die Bürger unter anderem das Fehlen von Fahrradwegen, Pflanzen, Barrierefreiheit und gastronomischen Angeboten sowie ungepflegte Häuser, den verrohrten Bach und Gefahrenstellen für Radler und Fußgänger. Einzelne Bürger fügten ihren Ideen gleich detaillierte Skizzen bei.

So geht’s weiter

Das Planungsbüro wird seine Ideen und die Anregungen der Bürger zu einem Konzept zusammenfassen. Bis Sommer 2021 soll es fertig sein. Zudem wird der Kontakt zu den Gebern von Fördermitteln ein wichtiger Baustein der Arbeit. Ziel ist es, ab 2022 erste Projekte aus dem Konzept umzusetzen.