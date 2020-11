Medebach: Wie Corona den Haushalt 2021 beeinflusst

Als eine der ersten Kommunen im Altkreis hat Medebach seinen Haushaltsplan-Entwurf für 2021 präsentiert. Wie erwartet ist es ein Corona-geprägtes Dokument.

Dass das Virus keine Verheerung in den Stadtfinanzen anrichtet und Medebach „voraussichtlich mit einem blauen Auge“ davonkomme, liegt vor allem am neuen NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz der Landesregierung. Stark vereinfacht besagt es: Die Kommunen dürfen einmalig so tun, als gäbe es die Mehrbelastungen durch Corona (noch) nicht. Sie werden als separater Posten zusammengefasst und erst ab 2025 abgestottert. Dadurch schlagen sie nicht unmittelbar auf die finanzielle Lage der Stadt durch.

Prognose: Defizit von 1,48 Mio. Euro

Welchen Unterschied das macht, wurde in der Präsentation von Bürgermeister Thomas Grosche deutlich: Medebach rechnet für 2021 mit einem Defizit von 1,48 Mio. Euro. Das könnte ausgeglichen werden, denn die Ausgleichsrücklage ist mit knapp 3,8 Mio. Euro ausreichend gefüllt. Sie reicht wahrscheinlich noch bis 2022 – vorausgesetzt, das Gesetz wird verlängert. Erst danach müsste die allgemeine Rücklage angetastet werden.

Viel dramatischer sähe die Prognose ohne das neue Gesetz aus: Könnte Medebach die coronabedingten Belastungen nicht aus seiner Planung herausrechnen, betrüge das Defizit vermutlich 3,58 Mio. Euro. Die Ausgleichsrücklage wäre damit schon 2021 so gut wie aufgezehrt. „Ohne das Gesetz wäre ein Haushaltssicherungskonzept unumgänglich gewesen“, so Grosche. Weil das vorerst vermieden werde und die Stadt Herrin im eigenen Haus bleibe, sollen die Steuern nicht steigen.

Gewerbesteuerschätzung auf Tiefpunkt

Die Ausgaben der Stadt summieren sich 2021 auf 20,5 Mio. Euro. Ein Drittel davon verschlingt die Kreisumlage, was Grosche wie jedes Jahr kritisierte. An Einnahmen werden 2021 rund 19 Mio. Euro erwartet. Beim traditionell wichtigsten Einzelposten, der Gewerbesteuer, wird ein Einbruch auf 2,57 Mio. Euro prognostiziert – mehr als zwei Millionen Euro weniger als im Entwurf für 2020. Diese Fehlsumme ist eine Sonderbelastung, bei der das oben beschriebene Covid-Isolierungsgesetz greift.

Wichtig: Das Gesetz ermöglicht nur einen buchhalterischen Ausgleich. Es sieht keine Finanzhilfen vor. Ein Problem, das im Tagesgeschäft zu Engpässen bei der Liquidität führen wird. Zum Abfedern sollen deshalb in Medebach nächstes Jahr Kassenkredite bis zu 4,5 Mio. Euro aufgenommen werden dürfen. Auch investieren will die Stadt weiterhin und „Motor sein für die Wirtschaft“. Neue Schulden sollen aber auf „schon beschlossene Zukunftsprojekte wie Breitband, Hallenbadsanierung, Schaffung von Bauland etc.“ beschränkt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept könnte mittelfristig noch nötig werden, wenn zwei Jahre hintereinander mehr als 5 Prozent aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden müssten. Laut bisheriger Prognose wird das nicht nötig; Medebach schrammt aber ab 2023 nur knapp an der Grenze vorbei. Grosche gab den Fraktionen deshalb einen Appell in ihre kommenden Haushaltsberatungen mit: Wer Anträge stelle, solle gleich hinzufügen, wie diese finanziert werden sollten – wo also das nötige Geld an anderer Stelle gespart werden könne.