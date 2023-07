Medebach wird wieder zum Mekka für jeden Oldtimerfan

Medebach. Seit 25 Jahren veranstaltet der Oldtimerclub Medebach seine beliebte Veranstaltung. Das wird den Fans in diesem Jahr wieder geboten:

Ja, ist denn schon wieder Oldtimertreffen? Diese Frage stellen sich die Freunde alter Trecker und Pkw, Zweiräder und Landmaschinen seit nunmehr 25 Jahren. Aus einem lockeren Verbund von Diesel blutigen Gleichgesinnten, die im Jahr 1998 aus einer spontanen Idee heraus das 1. Oldtimertreffen zusammen organisiert haben, ist noch im selben Jahr der Oldtimerclub Medebach (OCM) entstanden.

30 Gründungsmitglieder fanden sich bereit, die Arbeit und die Verantwortung für ein gutes Gelingen zu übernehmen. Die meisten sind noch immer im Verein aktiv, unterstützt von Neumitgliedern, ohne die ein solcher Club auf die Dauer nicht leben kann. Nach Corona und den damit verbundenen Unsicherheiten findet nun zum dritten Mal das jährliche Oldtimertreffen auf dem Gelände des Gut Glindfeld statt, einer Location wie geschaffen für ein Treffen, auf dem die Stars alte Traktoren und andere Fahrzeuge sind.

Zum 25. Jubiläum wartet der OCM neben der Hanse Classic Rundfahrt mit einem bunten Rahmenprogramm auf: Fachkundige Präsentation von Maschinen und Fahrzeugen Traktor Pulling und Trial Show, Strohburg und als besondere Highlights werden eine Schlüter-Traktoren Sonderausstellung und eine Honda-Goldwing Bike Show geboten. Zur Stärkung gibt es Versorgungsstationen mit Getränken aus der Region und klassischen Grillgerichten wie auch Wildspezialitäten vom Gutshof. Der Abend wird musikalisch begleitet durch die Rockband Sharks. Die werden den Gästen etwas auf die Ohren geben und für beste Stimmung sorgen.

Das Oldtimertreffen startet am 9. September um 10 Uhr auf dem Festgelände im und am Gut Glindfeld in 59964 Medebach-Glindfeld. Ein Fahrerlager wird es in diesem Jahr auch wieder mit begrenzter Personenanzahl geben. Der Oldtimerclub Medebach freut sich auf ein schönes Fest in einer tollen Umgebung und lädt alle Freunde von alter Technik und klassischen Fahrzeugen ein, einen außergewöhnlichen Tag zu verbringen.

Das genaue Festprogramm finden Interessierte auf der Homepage des Oldtimerclub Medebach (www.oldtimerclub-medebach.de). Dort können sich die Teilnehmer der Hanse Classic als auch Aussteller anmelden. Das Anmelden sollte möglichst schnell geschehen, da es für die auswärtigen Fahrer im Fahrerlager nur Zahlenmäßig begrenzte Plätze gibt.

