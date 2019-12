Medebacher Chöre geben virtuoses Weihnachtskonzert

Weihnachtsvorfreude ist mal besinnlich leise, mal unbändig fröhlich – ganz so wie das Weihnachtskonzert der Chöre in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, das die Musikfreunde am Sonntag erlebten. Mit lang anhaltendem, stehendem Dankesapplaus feierten die Zuhörer am Ende dieses überwältigende Klangerlebnis.

Alle Akteure hatten es mit stimmungsvollen Liedern, überzeugenden Gesangsdarbietungen, weihnachtlichen Texten und einer schönen und besinnlichen Atmosphäre geschafft, die Zuhörer vom Weihnachtstrubel abzulenken und die Vorfreude auf Weihnachten zu stärken.

Mit Adventsliedern wurden die Zuhörer in das Konzert eingebunden und mit dem gemeinsam gesungenen Schlusslied „Stille Nacht“ auf den Heimweg geleitet.

Zuvor hatten der Konzertorganisator, der MGV Medebach, mit dem Hansechor, dem Kinderchor „Die Orgelpfeifen“ und dem Chor Incantabimus einen gelungenen musikalischen Bogen zum ebenfalls gemeinschaftlich gesungenem Eingangslied „Tochter Zion“ gespannt.

Hunderte Kerzen erhellen die Medebacher Kirche

Während des Konzertes wurde dem Auditorium eine überaus gelungene Mischung aus funkelnden Perlen der Klassik, traditioneller weihnachtlicher deutsch- und englischsprachiger Chormusik, kirchlich geprägtem Liedgut und modernen Weihnachtsliedern präsentiert.

Diese Melange, gepaart mit der stimmungsvollen Kirchendekoration mit über 100 leuchtenden Kerzen, ausgezeichneten Solisten und einer friedvollen Moderation, gespickt mit weihnachtlichen Texten, von Ulrich Isken, machten den Nachmittag zu einem Glanzpunkt in der Vorweihnachtszeit.

Alle Chöre sangen sich mit ihrer sorgfältig getroffenen Liedauswahl in die Herzen der Zuhörer. So präsentierte der Männergesangverein unter dem Dirigat von Burkard Lefarth voluminös traditionelle deutsche Weihnachtsstücke, wie das heitere „Fröhliche Weihnacht überall“, die Volksweise „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ und schließlich Georg Friedrich Händels „Singt Gloria“.

Kinder bekommen viel Applaus

Anschließend ließen die jüngeren Kinder der „Orgelpfeifen“ das aus dem 16. Jahrhundert stammende Weihnachtslied „Als ich bei meinen Schafen wacht’“ das von der Verkündigung an die Hirten handelt, glockenhell erklingen.

Auch für das zweite, mit sauberem Klang vorgetragene Lied „Dicke rote Kerzen“ ernteten die jüngsten Musiker des Nachmittags mit ihrem Chorleiter Werner Komischke viel Anerkennung.

Die älteren Chormitglieder trugen ausdrucksstark und mit großer Leidenschaft das schwungvolle „Rudolph, The Red-Nosed Reindeer“ und den afroamerikanischen Spiritual „Amen“ vor. Dieser Programmhöhepunkt wurde von der Stimmakrobatin Elisa Nocera mit ihrer klaren Sopranstimme als Solistin sicher und sehr gut verständlich begleitet und erzeugte ein kollektives Gänsehautfeeling.

Anschließend ließen die Sängerinnen und Sänger von Incantabimus mit zwei Stücken von Philip Stopford, dem vertonten irischen Segen „A Christmas Blessing“ und dem traditionellen englischen Weihnachtslied „I Saw Three Ships“ eine besondere Atmosphäre aufkommen. Dabei wurde die Chorgemeinschaft von ihrem Dirigenten Werner Komischke am Klavier begleitete.

Hervorragende Solisten

Auch der Hansechor unter der bewährten Leitung von Burkhard Lefarth hatte bewegende Stücke gut einstudiert und präsentierte feierlich „Maria durch ein Dornwald ging“ und das schöne Werk „Lobsinget Gott, dem Herrn“ von Camille Saint-Saëns.

Den würdigen Vortragsabschluss bildete der immer aktuelle Wunsch nach Frieden mit dem geistlichen Lied „Dona Pacem Domine“. Große Ergriffenheit erfüllte die Kirche dann beim vom MGV und Hansechor gemeinsam präsentierten Weihnachtsgesang „Jerusalem“.

Besonders hervorzuheben ist auch das virtuose Instrumentenspiel von Kantor Werner Komischke und Mario Falkenstein (beide an der Orgel), Julian Klüppel und Elias Schnurbus (beide Trompete), Theo Komischke (Klarinette und Fagott), Johann Komischke (Cello und Posaune) und Elisa Nocera (Flöte), die zum Gelingen des Konzertes maßgeblich beitrugen.