Unfall Medebacher verletzt sich bei Unfall in Lichtenfels schwer

Lichtenfels/Medebach. Ein 68-Jähriger aus Medebach hatte Glück im Unglück – er verletzte sich bei einem Unfall schwer. Wie er sich selbst aus dem Wagen befreite.

Ein Medebacher ist bei einem Unfall in Lichtenfels schwer verletzt worden. Die Fahrbahn war kurzzeitig von der Polizei gesperrt.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mit seinem schwarzen Ford Kuga ist am Montagnachmittag ein 69-jähriger Mann aus Medebach verunglückt.

Gegen 13.25 Uhr wurde der Unfall, der sich auf der Landesstraße 617 zwischen Lichtenfels Dalwigksthal und Münden ereignet hat, bei den Leitstellen Waldeck-Frankenberg und dem Hochsauerlandkreis gemeldet, wie das 112-Magazin Waldeck Frankenberg berichtet. Zu diesem Zeitpunkt wurde von einer Person gesprochen, die in einem Pkw eingeklemmt sei.

Beim Gegenlenken in den Gegenverkehr

Mit seinem Ford war der 69-Jährige die Landesstraße von Dalwigksthal in Richtung Münden unterwegs. Wahrscheinlich war der Fahrer mit seinem Kuga auf die rechtsseitige Bankette gekommen, beim Gegenlenken geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn, touchierte einen Baum und hob so weit ab, dass der Ford in einem Wiesengrund eingeschlagen war. Dort überschlug sich der Pkw mehrmals.

Trotz schwerer Verletzung selbst aus dem Wagen gestiegen

Obwohl er eine Fraktur im Brustbereich erlitten hatte, konnte der Fahrer aus dem Auto steigen. Rettungsdienste und Notarzt waren zuerst an der Unfallstelle, versorgten den

Medebacher medizinisch und brachten ihn ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr aus Medebach konnte bereits auf der Anfahrt zum Unfallort abdrehen, nachdem Entwarnung gegeben wurde. Die Lichtenfelser Wehren unterstützen den Rettungsdienst und sammelten Autoteile von der Fahrbahn auf. Kurzzeitig musste die Strecke von der Polizei aus Frankenberg gesperrt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 10.000 Euro