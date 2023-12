Meerschwein „Mampfred“ und zwei zuckersüße Welpen

Brilon/Marsberg. Gleich mehrere Tiere suchen in dieser Woche ein neues Zuhause. Das sind Meerschwein „Mampfred“ und zwei niedliche Hundewelpen.

Mampfred wurde am 23. Oktober in Hallenberg gefunden – ganz offensichtlich ausgesetzt. Bis heute hat sich auch kein Besitzer gemeldet. Für den süßen Kastraten wird entweder eine reine „Männergruppe” oder eine reine „Mädelsgruppe“ gesucht, wo er Haremswächter sein kann. „Mampfred“ sitzt noch bis zum 1. Januar seine Kastrationsfrist ab, dann darf er auch zu Weibchen. Die Nager und Hasen werden nicht in Einzelhaltung vermittelt. Kontaktdaten des Tierheim Brilon, 02961/1878 oder per E-Mail: info@tierheim-brilon.de

Das sind die zuckersüßen Hundewelpen von Nova. Foto: Tierschutzverein Marsberg / WP

Der Tierschutzverein Marsberg sucht neue Zuhause für Mutterhündin Nova und ihre Welpen. Nova hatte ihr Versteck am Strand, zusammen mit ihren Welpen. Sie wurde gefüttert, wenn Touristen ihr etwas abgaben. Doch das blieb nicht so, die Saison war zu Ende und Nova mit ihren Kindern sich selbst überlassen. In dieser Situation wurde sie von tierlieben Menschen entdeckt und dem Marsberger Verein übergeben. Sie ist ca. zwei Jahre alt, wurde inzwischen kastriert, gechipt und geimpft. Nova ist liebevoll und freundlich. Jetzt sucht sie ein Zuhause.

Hündin Nova sucht ein neues Zuhause. Foto: Tierschutzverein Marsberg e.V. / WP

Ihre Welpen, Abby und Ava, suchen ebenfalls Besitzer. Die jungen Hunde sind vier bis fünf Monate alt, wurden auch tierärztlich untersucht und mit den erforderlichen Impfungen versehen. Es sind muntere, aufgeschlossene Tiere, nicht ängstlich, sie brauchen verantwortungsvolle Besitzer, die auch Zeit für einen Welpen aufbringen können. Kontakt: Tierschutzverein Marsberg e.V. Tel. 0151 191 117 17

