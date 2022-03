Mehr Flüge von Paderborn-Lippstadt nach Mallorca

Eurowings hat am Montag das Flugangebot von PAD nach PMI, von Paderborn nach Palma de Mallorca, ausgeweitet.

Brilon/Büren. Mallorca im Frühling - ein Traum! Der Flughafen Paderborn und die Fluggesellschaft Eurowings erweitern das Streckennetz auf die Baleareninsel.

Pünktlich zum Rosenmontag ab in den Frühling: Um 14 Uhr startete Eurowings gestern den ersten Flieger mit sonnenhungrigen Urlauberinnen und Urlaubern nach Palma de Mallorca. Standesgemäß hieß der Heimathafen die Fluggäste mit einer Konfetti-Kanone und „Alaaf!“ willkommen. Auf der beliebten Balearen-Insel können die Urlauber aktuell viel Sonne und angenehme Temperaturen genießen.

Große Nachfrage nach Mallorca

Aufgrund der großen Nachfrage hatte Eurowings Ende Januar angekündigt, die Flüge nach Mallorca im Winterflugplan bis Ende April von 50 auf 75 Verbindungen aufzustocken. In den Monaten März und April können Sonnenhungrige aus den Regionen Hochsauerland, Ostwestfalen und Lippe somit ein deutlich erweitertes Streckennetz in Anspruch nehmen. Die Flüge können in allen Reisebüros und online gebucht werden.

Heimathafen hat viel vor

„Die Erweiterung der Verbindungen von Eurowings nach Palma de Mallorca ist der Auftakt für ein starkes Jahr 2022 am Heimathafen. Viele zusätzliche Flüge und neue Verbindungen werden dafür sorgen, dass noch mehr Urlauberinnen und Urlauber vom Flughafen Paderborn/Lippstadt in den Urlaub starten. Wir sind auf die zusätzlichen Fluggäste und das höhere Volumen im Vergleich zum Vorjahr sehr gut vorbereitet“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

