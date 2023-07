Mehr Sicherheit und Komfort für Olsberger Schüler und Lehrer

Die Stadt Olsberg investiert 1,6 Millionen Euro in neue Parkplätze, Wege und Verkehrsführung rund um Sekundar- und Kardinal-von-Galen-Schule.

Olsberg. Noch mehr Sicherheit insbesondere für die schwächeren Verkehrsteilnehmer, klare Strukturen und auch weniger Parksuchverkehr – das ist Ziel der Baumaßnahmen, welche die Stadt Olsberg derzeit im Umfeld von Sekundarschule und Kardinal-von-Galen-Grundschule durchführt. Im Rahmen ihrer jüngsten Sitzung machten sich die Mitglieder des Ausschusses Bildung, Sport, Freizeit jetzt selbst ein Bild davon.

Jan Tillmann, Bauleiter der Stadt Olsberg, informierte die Ausschussmitglieder über den Fortgang der Arbeiten. Bereits seit einiger Zeit fertiggestellt ist der neue Parkplatz im Bereich der Sekundarschule Olsberg-Bestwig. Insbesondere für Lehrpersonal und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulen finden sich hier Parkplätze, so dass eine Parkplatzsuche im sensiblen Umfeld der Schulen überflüssig wird.

Kiss & Ride Anlage geplant

Ebenfalls ist gibt es hier eine „Kiss&Ride“-Anlage – einen Bereich, in dem Eltern ihre Kinder aus dem Auto aussteigen und dann das Gelände wieder verlassen können, ohne andere Verkehrswege kreuzen zu müssen. Insgesamt wird die Verkehrsführung im Umfeld der beiden Schulen komplett neu organisiert – und das Umfeld der Kardinal-von-Galen-Schule durch neue Wege aufgewertet.

Auch die Straße Am Schwesternheim bekommt eine neue Oberfläche in Form einer Pflasterung – damit, so Jan Tillmann, werde auch baulich deutlich gemacht, dass es sich um eine Mischverkehrsfläche handelt und damit besondere Umsicht gefragt ist – schließlich teilen sich hier Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer den Verkehrsraum.

Kosten von insgesamt 1,6 Millionen Euro

Im Lauf des Sommers sollen die weiteren Baumaßnahmen im Umfeld der beiden Schulen fertiggestellt werden. Insgesamt kalkuliert die Stadt Olsberg hier mit Investitionen in Höhe von 1,6 Millionen Euro.

Davon entfallen rund die Hälfte der Baukosten auf den neuen Parkplatz, die „Kiss&Ride“-Anlage und die neun Wege und Plätze bei den Schulen. Die andere Hälfte entfällt auf die neu gestalteten öffentliche Straßen sowie den Kanal- und Wasserleitungsbau.

