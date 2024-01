Mehrere Verletzte nach Unfällen wegen Schnee-Chaos im HSK

Hochsauerlandkreis Der Schnee hat für Chaos auf den Straßen im HSK gesorgt. Aktuell läuft ein Einsatz in Brilon, zwei Menschen wurden verletzt. Der Überblick:

Jana Naima Schopper

Der Schnee hält den Hochsauerlandkreis in Atem. Zwar soll es laut WP-Wetterexperte in den kommenden Tagen aufklaren, allerdings soll vorher noch einiges an Schnee fallen. Dabei hat die Witterung schon in der Nacht von Montag auf Dienstag für Unfälle und Verletzte gesorgt.

Acht Unfälle im Hochsauerlandkreis

Seit 18 Uhr am Montagabend ist es zu acht Unfällen im Hochsauerlandkreis gekommen, in Meschede verletzten sich die Beteiligten bei einem Unfall. Größtenteils handelt es sich allerdings bei den durch die Polizei aufgenommenen Unfällen um Sachschäden. Polizeisprecherin Laura Burmann gibt einen Überblick.

Glatte Straßen und zwei Verletzte

So kam es in Olsberg gleich zweimal auf der Bahnhofstraße zu Unfällen, weil je ein Wagen von der Straße gerutscht war. In Niedermarsberg auf der Bahnstraße kam es zu einem Auffahrunfall, allerdings ohne Verletzungen. „In Olsberg-Antfeld wurde uns eine sehr glatte Straße gemeldet, dabei hatte es sich um die B7 zwischen Bigge und Altenbüren gehandelt“, so Burmann. Eine weitere Gefahrenstelle sei auf der L870 gemeldet worden, dort stand ein LKW am Fahrbahnrand.

Lesen Sie auch:

Derzeit läuft aktuell ein Einsatz in Brilon, Keffelker Straße. Dort sind zwei Wagen in einen Unfall verwickelt, zwei Menschen wurden dabei verletzt. Genaueres kann Burmann noch nicht zu dem Einsatz sagen, er läuft noch. Die Straße war, Stand 8.30 Uhr, gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon