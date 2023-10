Meilenstein für die Region: Lückenschluss beim Diemelradweg

Diemelstadt. Nach einem tödlichen Unfall im vergangenen Jahr hat das Land Hessen die Priorität des Radwegelückenschlusses zwischen Orpethal und Wrexen erhöht.

Große Freude und Erleichterung waren Diemelstadts Bürgermeister Elmar Schröder und dem heimischen Landtagsabgeordnete Jan-Wilhelm Pohlmann anzumerken, als sie aus dem hessischen Wirtschaftsministerium die Nachricht erreichte, dass der Radwegelückenschluss zwischen Orpethal und Wrexen mit höchster Priorität in das Bauprogramm des Landes Hessen aufgenommen wird.

Kommission setzte hohe Dringlichkeit

Erst im vergangenen Jahr hatte ein Marsberger Radfahrer auf diesem gefährlichen Teilstück des 5-Sterne Radweges sein Leben verloren. Daher hatte eine Kommission von Hessen Mobil, dem Landkreis Waldeck-Frankenberg und der Stadt Diemelstadt bei einem Ortstermin die Situation begutachtet. Bürgermeister Elmar Schröder konnte anhand einer umfangreichen Präsentation der vergangenen zwölf Jahre nachweisen, wie viele Bemühungen und Anläufe es hier schon gegeben habe, so dass die Dringlichkeit der Kommission so hoch eingestuft wurde, dass der Ausbau nun definitiv in Angriff genommen wird. Nach dem Ausbau der Strecke von Billinghausen nach Orpethal, der in diesem Sommer freigegeben wurde, wäre damit der letzte Meilenstein gesetzt.

Staatssekretär seit 2012 dabei

Bereits im Jahr 2012 hatte Bürgermeister Elmar Schröder den Staatssekretär des Verkehrsministeriums sowie den heimischen Bundestagsabgeordneten Armin Schwarz auf Fahrrädern die gefährliche Strecke abfahren lassen. „Nur so konnten wir realistisch darstellen, wie es sich für die ca. 180 Radfahrer am Tag anfühlt, wenn sie im Konflikt mit 300 LKW pro Tag stehen, die von der Abfahrt Marsberg oder der B7 zu den beiden großen Papierfabriken in Wrexen fahren. Mit der seit 2006 eröffneten Abfahrt Marsberg wurde diese Strecke zum Autobahnzubringer.“, so Elmar Schröder.

Gespräch mit dem Ministerium

Im Sommer 2023 hatte der Landtagsabgeordnete Jan-Wilhelm Pohlmann ein gemeinsames Gespräch mit Bürgermeister Schröder beim zuständigen Wirtschaftsministerium im Wiesbadener Landtag organisiert, um engagiert nochmal gemeinsam für die Bedeutung dieses wichtigen Lückenschlusses zu werben.

„Mit der Aufnahme der Planungen setzt die Landesregierung ein starkes Zeichen für den Ausbau ländlicher Infrastruktur. Auf insgesamt 2,2 Kilometern wird Hessen Mobil einen Radweg zwischen den beiden Diemelstädter Ortsteilen Orpethal und Wrexen ausbauen. Mit dieser Baumaßnahme wird das Radwegenetz in der Region deutlich verbessert und das Fahrradfahren noch sicherer und attraktiver“, so Pohlmann.

„Ich freue mich sehr, dass es uns noch zum Ende meiner Amtszeit gelungen ist, dieses gefährliche Teilstück des 5-Sterne Diemelradweges auf die Dringlichkeitsliste des Landes Hessen in das Bauprogramm ohne weitere Machbarkeitsstudie zu bekommen. 12 Jahre haben wir in Diemelstadt dafür gekämpft, dass die zahlreichen Radfahrer zwischen Orpethal und Wrexen hier in Zukunft nicht mehr ihr Leben riskieren müssen.“, freut sich Bürgermeister Schröder.

