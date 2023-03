Mein Lokal, Dein Lokal: Tommy’s Restaurant kocht um den Sieg

Brilon. Die Teilnahme habe ihm richtig Spaß gemacht, so Thomas Hillebrand aus Brilon. Was er bei der Kabel 1 Sendung erlebt hat, erzählt er uns hier.

„Und heute zeige ich meinen Kollegen mal, wo der Frosch die Locken hat“: Thomas Hillebrand und Chef des Lokals „Tommy’s“ im im Briloner Kolpinghaus macht klar, was die Zuschauer von ihm zu erwarten haben: In dieser Woche kämpft er mit anderen Köchen aus dem Sauerland in der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ um die Gunst der Kritiker. Gedreht wurde die Folge zwei Wochen vor Weihnachten. Insgesamt waren die Köche eine Woche mit dem Sendewagen von Kabel 1 unterwegs.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

„Mein Lokal, Dein Lokal“ ist eine deutsche Fernsehsendung, die auf Kabel Eins ausgestrahlt wird. Die Sendung ist ein Wettbewerb, bei dem sich verschiedene Restaurantbesitzer aus einer Stadt oder Region gegenseitig besuchen und bewerten. In jeder Folge von „Mein Lokal, Dein Lokal“ besuchen sich fünf Restaurantbesitzer gegenseitig und bewerten das Ambiente, den Service, die Sauberkeit und natürlich das Essen des jeweiligen Restaurants. Jeder Besuch wird von den Teilnehmern der Sendung kritisch unter die Lupe genommen und am Ende des Tages bewertet. Am Ende der Woche wird der Gewinner gekürt, der von den anderen Teilnehmern als bestes Restaurant der Stadt oder Region gewählt wurde. Der Gewinner erhält einen Pokal sowie eine Urkunde und kann sich über das Lob seiner Kollegen und ein erhöhtes öffentliches Interesse freuen.

Lesen Sie auch: 6000 Kilometer Radtour: Marsberger durchqueren Südamerika

Zünglein an der Waage

Moderiert wird die Sendung von Mike Süsser. Er besucht die Restaurants bereits vor den anderen Gastronomen allein, um sich ein Bild zu machen von Zutaten, Küche, Arbeitsweise, Service und natürlich vom Geschmack. Ob diese Ratschläge angenommen wurden, sieht Mike Süsser kurze Zeit später, wenn die anderen Restaurantbesitzer zu Gast sind. Der Profikoch kommentiert alles, was bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ passiert. Am Ende der Woche spielt Mike bei der Punktevergabe das Zünglein an der Waage. Auf Grundlage seiner persönlichen Einblicke und der gezeigten Bewirtung der Konkurrenz vergibt am Freitag auch der Starkoch Punkte an jedes Restaurant. Mike Süssers Bewertung kann damit entscheidend dafür sein, wer bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ gewinnt.

Lesen Sie auch: Brilon: Unfall wird vor Gericht mit Modellautos nachgespielt

Nicht der Stil der Sendung

Für Thomas Hillebrand ist das eine ganz neue Erfahrung vor der Kamera zu stehen: „Irgendwann bemerkt man die gar nicht mehr“, so sein Fazit. Für die Sendung habe er sich nicht aktiv beworben, sondern er wurde angesprochen: „Mich hat eine Produktionsfirma aus Köln angerufen. Die hat gefragt, ob ich es mir nicht vorstellen könnte, an dieser Sendung teilzunehmen“, erinnert er sich. Angst, vor laufender Kamera in die Pfanne gehauen zu werden, hat er nicht: „Das ist nicht der Stil dieser Sendung“, so sein Eindruck. Ihm selbst habe die Teilnahme viel Spaß bereitet: „So eine Erfahrung macht man ja nicht so häufig: Die Dreharbeiten mit dem Moderator oder dass man mal bei den Kollegen hinter die Gardinen schauen kann. Es hat einfach tierischen Spaß gemacht“.

Freundschaften sind entstanden

Mit den Kollegen und seinen Gegnern aus der Sendung hat er immer noch Kontakt: „Da sind richtige Freundschaften entstanden“, so das freudige Ergebnis der Sendung. Seine größte Sorge sei es gewesen, dass unter den Teilnehmern jemand gewesen wäre, mit dem er sich nicht so gut verstanden hätte: „Aber das Gegenteil war der Fall, wir waren echt alle auf der gleichen Wellenlänge“, freut er sich über das sympathische Teilnehmerfeld. Trotzdem sparen die alten Gegner und die neuen Freunde nicht mit Kritik: „Bei der Lachsforelle sei der Garpunkt leider etwas zu weit“, moniert ein Gastkoch im Restaurant Tommy’s im Vorschauvideo zur Sendung aus.

Lesen Sie auch:Brilon: Javad Argand Ali Abadi wird mit Mut zum Lebensretter

Und auch Mike Süsser hat etwas auszusetzen: „Ganz ehrlich, wenn man beim Hokkaido die Schale weglässt, dann fehlt was“, so sein Kommentar bei der Vorbereitung einer cremigen Kürbissuppe. Tommy, der das Restaurant seit fast zehn Jahren betreibt, kommt ebenfalls zur Sprache. Warum das Tommy’s denn so beliebt sei, wird er aus dem Off gefragt und hat darauf auch eine Antwort: „Es ist wie ein Wohnzimmer“. Die Leute kämen wegen des guten Essens und der Wohlfühlatmosphäre. Zu seiner Küche sagt Hillebrand: „Wir sind gut-bürgerlich, etwas gehoben und haben einen kleinen Schwerpunkt auf Steaks gelegt“. Alles werde frisch gekocht und auch wenn es hier und da mal Einflüsse anderer Länder gäbe, sehe er das als deutsche Küche, so Thomas Hillebrand. Moderator Mike Süsser gefällt vor allem die ungezwungene und gemütliche Ausstattung: „Das Ambiente ist gleichzeitig ursprünglich als auch rustikal, eben typisch Bierstube und Restaurant“, spielt Süsser auf den Untertitel des Restaurants an. Dass dort auch noch Stammtische stattfinden, begeistert den Fernsehkoch zusätzlich: „Das stirbt aus und schweißt die Leute aber zusammen“.

Lesen Sie auch:Wintereinbruch droht im Sauerland: Wetterwende mit Schnee

Folge bleibt bis Ausstrahlung unter Verschluss

Die Folgen bleiben übrigens bis zur Ausstrahlung unter Verschluss: „Bis auf die Trailer habe ich selbst noch nichts gesehen“, verrät Thomas Hillebrand. Er selbst werde deshalb gespannt vor dem Fernsehen sitzen, wenn die Sendungen in dieser Woche über die Mattscheibe flimmern. Seine Folge wird bei Kabel eins am Mittwoch, 22. März, ab 17.55 Uhr ausgestrahlt: „Ein paar Freunde kommen vorbei und wir schauen die Sendung bei mir im Restaurant auf Großleinwand“, so der Plan von Hillebrand:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon