Mental & körperlich fit: Diese Briloner Kurse machen gesund

Brilon. Lamawanderungen, Waldbaden oder Kinderyoga: Die Kurse vom Kneipp-Verein Brilon treffen Gesundheitstrends. Das Angebot im Überblick:

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor.

Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. Vereine, die bisher noch nicht kontaktiert wurden und sich gerne in der Westfalenpost vorstellen wollen, können sich an brilon@westfalenpost.de wenden. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Der Kneipp Verein Brilon.

Die Angebote in diesem Bereich sind vielfältig und reichen über Yoga bis Wassersport. Foto: Kneipp-Verein Brilon / WP

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind in Ihrem Verein?

Melanie Mainzer: Derzeit sind es zehn.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Der Kneipp Verein Brilon e.V. wurde im Jahre 1985 gegründet. Das Ziel des Vereins ist es, „gesunde Menschen im Einklang mit sich, den Anderen und der Natur“ zu bringen, was den ganzheitlichen Ansatz von Sebastian Kneipp widerspiegelt. Dieser Ansatz berücksichtigt sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit und nutzt die Ressourcen der Natur als Unterstützung. Angesichts der steigenden Krankheiten in der heutigen Zeit ist es von großer Bedeutung, dass Menschen zusammenkommen, um gesunde Lebensweisen zu fördern.

Was macht Ihren Verein aus?

Der Kneipp-Verein überzeugt durch ein über Jahre erprobtes und stets modifiziertes Kursangebot, das dazu dienen soll, ganz konkrete Anreize für den Alltag zu liefern. Zum Programm gehören klassische Übungen wie Wirbelsäulen- und Rückengymnastik, Wassergymnastik und Aqua-Fitness, Hockergymnastik, aber auch verschiedene Entspannungstechniken wie Yoga. Darüber hinaus können auch Reha-Verordnungen abgerechnet werden.

Wie oft trifft sich der Verein?

Die Kursangebote, Aktionen und Wanderungen finden an ganz unterschiedlichen Tagen zu verschieden Uhrzeit statt. Sowohl in der Woche, als auch am Wochenende.

Welche Aktionen organisiert der Verein?

Der Kneipp-Verein stellt eine vielfältige und interessante Palette an Aktionen und Angeboten zur Verfügung. Workshops, Gesundheitsvorträge, Tagesfahrten, Kochevents und Outdoor-Aktivitäten wie Kräuterführungen, Lama-Wanderungen, Waldbaden, Wassertreten, Filzen am Wasser, Barfußlaufen und Kinder-Yoga bieten den Mitgliedern eine breite Auswahl an Möglichkeiten, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu fördern. Solche Aktivitäten tragen nicht nur zur körperlichen Fitness bei, sondern ermöglichen auch den Kontakt zur Natur und die Förderung der geistigen Gesundheit. Durch die Teilnahme an Workshops und Vorträgen können die Mitglieder auch ihr Wissen über verschiedene Gesundheitsthemen erweitern.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Eine aktive Teilnahme an der Vereinsarbeit des Kneipp-Vereins bietet zahlreiche Möglichkeiten, um sich einzubringen und die Gemeinschaft zu unterstützen. Es gibt verschiedene Wege, wie man aktiv an der Gestaltung der Vereinsveranstaltungen mitwirken kann. Zum einen besteht die Möglichkeit, bei der Organisation von Veranstaltungen zu helfen. Dies umfasst Aufgaben wie die Planung, Logistik, Werbung und Durchführung. Durch die Mitarbeit bei der Organisation kann man maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltungen beitragen. Des Weiteren ist es wichtig, aktiv an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Indem man als Teilnehmer dabei ist, unterstützt man nicht nur die Arbeit des Vereins, sondern auch die anderen Mitglieder. Durch eine regelmäßige Präsenz zeigt man sein Interesse und seine Unterstützung für die Ziele und Aktivitäten des Vereins.

Eine weitere Möglichkeit, aktiv mitzuwirken, besteht darin, neue Ideen einzubringen. Jedes Mitglied kann mit seinen eigenen Vorschlägen und Innovationen zur Weiterentwicklung des Vereins beitragen. Ob es um neue Veranstaltungskonzepte, innovative Projekte oder andere Ideen geht, die Mitglieder können ihre Perspektiven und kreativen Gedanken einbringen, um den Verein voranzubringen. Für diejenigen, die gerne Kurse leiten möchten, bietet die Sebastian-Kneipp-Akademie (SKA) Zertifizierungen und Weiterbildungen an. Durch den Erwerb entsprechender Qualifikationen kann man als Kursleiter aktiv im Verein mitarbeiten und sein Wissen an andere weitergeben. Dies ermöglicht eine aktive Beteiligung an der Vermittlung von Kneipp’schen Prinzipien und gesundheitsfördernden Aktivitäten. Weiterhin arbeitet der Kneipp-Verein oft eng mit Kindertagesstätten zusammen, um den Kindern die Kneipp’schen Prinzipien näherzubringen. Durch die Mitarbeit in dieser Sparte kann man einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder haben und gleichzeitig den Verein unterstützen. Zu guter Letzt gibt es die Möglichkeit, aktiv im Vorstand oder Beirat des Vereins mitzuwirken. Diese Positionen erfordern ein höheres Maß an Engagement und Verantwortung, bieten aber auch die Möglichkeit, die strategische Ausrichtung des Vereins mitzugestalten und wichtige Entscheidungen zu treffen. Durch eine Mitarbeit im Vorstand oder Beirat kann man das Vereinsleben maßgeblich prägen und zur erfolgreichen Entwicklung beitragen. Insgesamt gibt es viele Wege, aktiv an der Vereinsarbeit des Kneipp-Vereins mitzuwirken. Ob durch Organisation von Veranstaltungen, Teilnahme an Aktivitäten, Einbringen neuer Ideen, Kursleiter werden, Arbeit mit Kindergärten oder Mitarbeit im Vorstand oder Beirat - jede Form der Beteiligung trägt dazu bei, den Verein zu stärken und die Ziele von Sebastian Kneipp zu fördern

Vereinspass:

Vorsitzender/Ansprechpartner: Sandra Dietrich Siebert (1. Vorsitzende)

Anschrift: Geschäftsstelle, Steinweg 26, 59929 Brilon

Homepage: www.kneippverein-brilon.de

Facebook: KneippvereinBrilonOlsberg

E-Mail: kontakt@kneipp-brilon-olsberg.de

Instagram: kneippverein_brilonolsberg

Telefonnummer: 02961 - 9119622

Mitgliederzahl: 299

Mitgliedsbeitrag: Eine Einzelmitgliedschaft kostet 31 Euro, eine Familienmitgliedschaft 44 Euro pro Jahr, Betriebe zahlen ab 50 Euro pro Jahr (je nach Anzahl der Mitarbeiter).

