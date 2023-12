Messerüberfall in Winterberg: Kinder fordern Geld und Chips

Winterberg. Wegen einer Tüte Chips und einer geringen Summe Bargeld begeht eine Gruppe Kinder in der Winterberger Innenstadt einen Raubüberfall

Am vergangenen Freitagnachmittag, (15. Dezember), wurden zwei elf- und zwölfjährige Kinder aus Winterberg gegen 16 Uhr an der Hagenstraße in der Innenstadt in Winterberg ausgeraubt, teilt die Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises mit. Unter Vorhalt eines Taschenmessers forderten die drei mutmaßliche Täter die beiden Kinder auf, eine geringe Summe Bargeld und Lebensmittel herauszugeben. Darunter eine Tüte Kartoffelchips.

Da die Opfer einen der mutmaßlichen Täter flüchtig kannten, konnte die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg verbuchen und nur wenig später die Verdächtigen ermitteln, erklärt Polizeipressesprecherin Flavia LuciaRogge gegenüber der WP. Darunter befindet sich unter anderem ein zwölfjähriger Junge aus Winterberg. Die anderen zwei mutmaßlichen Täter sollen ebenfalls im Kindesalter sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Nach dem deutschen Gesetz sind Kinder unter 14 Jahre nicht strafmündig. Paragraf 19 im Strafgesetzbuch besagt: „Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist. “ Für das Kind gibt es demnach keine rechtlichen Konsequenzen.

