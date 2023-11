Messinghausen. In diesem Jahr wird erstmalig ein Buch- und Leseprojekt vom Dorfverein Messinghausen angeboten. Das Malbuch „Messinghausen malerisch“ und das Vorlesebuch „Die Messings“ – (wo die kleinen Messings hausen) stehen vor der Veröffentlichung. Im Malbuch – die Zeichnungen sind von Norbert Planken – geht es darum, dass Plätze aus dem Dorf von den Kindern farblich gestaltet werden können. In dem Buch von Katharina Funken-Deubel findet man Vorlesegeschichten. Die drei kleinen Messings, die in Messinghausen hausen, versetzen Vorleser und Zuhörer in die Szenerie des Dorfes bei verschiedenen Ereignissen. Illustrationen und Bilder ergänzen die Texte.

Dorfszenerie

Der Vorstand des Dorfvereins dankt Norbert Planken und Katharina Funken-Deubel für ihre Arbeit, die mit Sicherheit im Dorf und gerade bei den Kindern, Neugierde auf diese Bücher wecken wird. Sie sind sicher: „Auch die Kinder von Messinghausenern und Messinghausenerinnnen, die nicht im Dorf wohnen, werden Spaß an diesen Büchern haben. Mit Sicherheit auch ein schönes Mitbringsel aus Messinghausen.“

Am Sonntag, 26. November 2023, von 10 bis 12.30 Uhr, bietet der Dorfverein das Malbuch und die „Messings“ zum Verkauf im Vitushaus an. In der Fleischerei Ester, Messinghausen und bei den Vorstandsmitgliedern sind ebenfalls Exemplare erhältlich.

