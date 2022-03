Metal Diver Festival in Marsberg: Änderungen wegen Corona

Marc Schnittker und Daniel Hofmann helfen dabei, das Metal Diver Festival in Marsberg auf die Beine zu stellen. Corona sorgt auch in diesem Jahr wieder für große Änderungen.

Marsberg. Es sollte die große Rückkehr des Metal Diver Festivals in Marsberg sein. Doch Corona und die Sicherheitsmaßnahmen führen zu einigen Änderungen.

Die Bands hatten Lust auf ordentlich Stimmung und die Veranstalter hinter dem Metal Diver Festival in Marsberg hatten schon einige Vorbereitungen getroffen für die siebte und achte Auflage der Veranstaltung. Lange war unklar, wie sich die neuen Coronaregeln gegebenenfalls auswirken werden. Jetzt zeigt sich das Ausmaß und einige Änderungen im Konzept sind notwendig.

Nun ist die Gewissheit da und erneut muss das Festival um ein Jahr verschoben werden. Lange haben die Veranstalter die Situation bezüglich der Pandemie beobachtet. „Wir standen die letzten Wochen über in ständigem Kontakt mit Vertretern von Stadt, Land und Gesundheitsamt um alle Möglichkeiten abzuwiegen und den ständigen Änderungen gerecht zu werden. Leider bekommen wir es nicht für die sonst gewohnte Besucherzahl genehmigt und nun sind uns auch zeitlich die Hände gebunden“, heißt es in einem Statement auf der Facebook-Seite des Festivals.

Metal Diver Festival in Marsberg erneut verschoben

Mit der Veranstaltung sind Festivals, Shuttlebusse, Unterkünfte, Gastronomie und mehr verbunden. Faktoren, die die Lage sehr unsicher und unübersichtlich machen würden. „Wir haben keinen Bock auf ein Sitzplatzkonzert oder eine Veranstaltung die unserem Konzept und auch euch nicht gerecht werden kann.“ Deswegen findet das 7. Metal Diver Festival nun am 10. März 2023 statt. Bis auf die Band Vader sind alle Musiker wieder dabei. Für Vader wird derzeit nach Ersatz gesucht. Die alten Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das Festival ist aktuell ausverkauft. Die achte Auflage der Veranstaltung findet einen Tag später statt. Hier hat sich an der Planung nichts geändert. Noch gibt es Tickets im Vorverkauf.

Damit Fans der Metal-Musik aber im kommenden Monat nicht komplett leer ausgehen müssen, gibt es eine Ersatzveranstaltung. Die beiden Musikgruppen Vader und Marduk haben im kommenden Jahr keine Zeit und sorgen deswegen mit Impalement und Wrath of the Nebula für einen unterhaltsamen Abend in der Schützenhalle in Marsberg. Für den Abend am 11. März 2022 gibt es noch Tickets. Für den Tag wird es aber keine Shuttlebusse geben, wie es bei den Festivaltagen normalerweise der Fall ist.

„Glaubt uns, die Lage allgemein kotzt uns genauso an wie euch, wir sind traurig, dass es nach drei Jahren Planung und Organisation wieder nicht klappt. 2023 wird es dann wieder einen Doppeltag Metal Diver Festival im Sauerland geben“, geben sich die Veranstalter optimistisch.

