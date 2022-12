Metal Diver Festival in Marsberg: Das Ende der Zwangspause

Bei dem Festival 2019 in Marsberg war die Metal-Diver-Welt noch in Ordnung für Bands und Fans.

Marsberg. Die siebte Ausgabe des Metal Diver Festivals in Marsberg findet am 10. und 11. März statt und Karten sind noch erhältlich. Diese Bands treten auf:

Als in 2019 die sechste Ausgabe des Metal Diver Festivals in der Schützenhalle über die Bühne ging, ahnte niemand, erst recht nicht Daniel Hofmann, Vorsitzende des Metal Diver e.V. als Veranstalter, dass das für vier Jahre wohl das letzte Festival für Metal-Fans sein sollte.

„Direkt nach dem Festival sind wir in die Planungen für das nächste gestartet, das ein Jahr später stattfinden sollte“, sagt Daniel Hofmann. „Besucher bestellten fleißig Karten vor, Bands wurden gebucht und die jahrelange Routine und Professionalität der neunköpfigen Orga of Metal, so wird das Planungsteam im Hintergrund der Veranstaltung genannt, nahm wie immer seinen Lauf.“

Dann kam Corona. Anfang März 2020 musste das Festival dann zwei Tage vor der Veranstaltung aufgrund des bevorstehenden Lock-Downs abgesagt werden. Es folgten zwei schwere Jahre für den Metal Diver e.V. Darüber und über das anstehende Festival sprach die WP mit Daniel Hofmann.

Herr Hofmann, wann genau findet das nächste Metal Diver Festival statt?

Das siebte Metal Diver Festival findet an zwei Tagen statt: Am Freitag, 10. und Samstag 11. März. Es ist quase einerseits das sechste Festival aus dem Jahr 2020 und andererseits das siebte Metal Diver Festival aus 2022.

Seit wann gibt es den Metal Diver e.V überhaupt und was war damals Ihre Intention?

Wir haben uns 2013 als gemeinnütziger Verein gegründet. Ziel des Vereins ist es seitdem in Marsberg eine Bühne für Newcomer und bekanntere Bands aus dem Bereich Rock und Heavy Metal zu bieten. Heute zählen wir 130 Mitglieder. Wir unternehmen gemeinsame Konzertfahrten. 2014 führten wir das erste Metal Diver Festival durch. Die ersten Jahre wuchs das Event von knapp 400 Besuchern auf 700 Besucher an. Bis heute hat sich das Festival zu einer festen Größe in der Region etabliert. Bei der fünften und sechsten Ausgabe in 2018 und 2019 wurde bis dato der Höhepunkt mit jeweils 1000 Besuchern erreicht, die aus ganz Deutschland ins Sauerland kamen.

Metal Koryphäe Grave Digger führt Line-up an Zum 7. Metal Diver Festivals, am Freitag, 10 März, kommt Grave Digger, ein True-Metal-Urgestein aus dem Ruhrpott, als Headliner. Hits wie “Heavy Metal Breakdown” kann jeder Metalhead im Schlaf mitsingen. Seit Jahrzehnten prägt die Band die deutsche Metal-Szene. Der Co-Headliner, die niederländische Extrem-Thrash-Metal-Formation Legion of the Damned, tourten durch ganz Europa und traten auf legendären Festivals wie dem Wacken Open Air auf. Der Opener SoulHarvester spielt klassischen Heavy Metal ohne Wenn und Aber mit harten Riffs, raffinierten Solis und harmonischen Vocals zusammen mit einem stampfend-treibenden Rhytmusgetriebe. Ebenfalls noch sehr neu im Musikgeschäft dabei sind Decaptaton – eine sechsköpfige Melodic Death Metal Band aus dem Ruhrpott, die sich insbesondere durch ihre drei Gitarristen hervorhebt. Die Stilrichtung lässt sich irgendwo zwischen den „alten“ Schweden, den groovigen Finnen und den atmosphärischen Australiern einordnen. Mit der Band Traitor holt der Veranstalter den klassischen Teutonic Thrash Metal Sound der 1980er Jahre nach Marsberg. Die Heavy Metal Band Thomsen rundet das Line-up 2020 ab. Nach einer Abstinenz von vier Jahren und neuer Energie freut sich die Band, dass es sich jetzt so anfühlt wie zu Zeiten der ersten Scheiben “Ruthless”. Daniel Hofmann: „Wer noch dabei sein möchte, sollte schnell sein, der Freitag ist bereits fast vollständig ausverkauft.“ Wem dies noch nicht genug ist, der kommt sicherlich am Festival-Samstag, 11. März, nochmals voll und ganz auf seine Kosten. Mit Ensiferum aus Finnland kommt eine der weltweiten Größen aus dem Paganmetal-Bereich. Die Finnen bestechen seit Jahren durch eine energiereiche Live-Show. Beim Co-Headliner CivilWar werden die Herzen einiger Sabaton-Fans höherschlagen. Eradicator aus Siegen stehen für authentischen Oldschool-Thrash Metal, den sie seit Gründung der Band in 2004 atmen und zelebrieren. Mit Nightbearer holt das Festival Old School Death Metal aus dem Raum Paderborn nach Marsberg. Die Band spielt schnörkelosen Death Metal. Der Gewinner der Metal Masters M.I.God wird das 7. Metal Diver Festival eröffnen und mit ihrem Sophisticated Metal aus dem Frankenland das Publikum auf Temperatur bringen. Zum Abschluss des Abends werden die Newcomer rund um die Marburger Band Knife nochmals für den ein oder anderen Moshpit vor der Bühne sorgen. Wer noch kein Ticket hat, kann dies bei den bekannten Vorverkaufsstellen der Volksbank Marsberg oder der BWT Brilon oder direkt unter https://www.metaldiver-festival.de/metaldiver2023/bestellen.

Die haben Sie dann ja auch wieder für das Festival 2020 erwartet. Dann machte auch Ihren Planungen Corona einen dicken Strich durch die Rechnung.

Ganz genau. Durch die jahrelange Entwicklung der Veranstaltung ist man ja Probleme und kurzfristige Änderungen durchaus gewohnt. Und so kam die kurzfristige Absage des Festivals 2020 vor dem geplanten Termin zwar überraschend, aber wie auch zuvor haben wir dem mit unserer altbewährten Professionalität entgegengewirkt. Wir haben das Festival bis 2023 weiter verschoben. Wir haben Bands umgebucht und mussten mitansehen, wie einigen der jahrelangen Partnerunternehmen der Veranstaltung das Geld ausging und diese zukünftig nicht mehr zu Verfügung stehen würden. Eines ging dabei aber nie verloren: Die Leidenschaft der 130 Mitglieder für Heavy Metal.

Wie ist jetzt der Stand der Vorbereitungen für das Festival im März?

Derzeit laufen die Planungen hinter den Kulissen auf Hochtouren. Wir arbeiten sehr eng mit den touristischen und gastronomischen Strukturen, unseren Sponsoren, der Stadt selbst und Unternehmen vor Ort zusammen. Dazu zählen zum Beispiel Backline-Firmen, Sound- und Lichtfirmen, Cateringunternehmen, Security, Busunternehmen, DRK, Fotografen, Medien und Feuerwehr. Durch den gemeinnützigen Ansatz findet bei uns zum Erhalt des Festivals auch parallel viele ehrenamtliche Arbeiten statt.

Wird sich an dem Festivalkonzept etwas ändern?



Nein, es wird wie gewohnt erhalten bleiben. Obwohl die Preise auch in dem Bereich deutlich gestiegen sind, wird es wieder unsere Shuttlebuslinien zum Festival hin und zurück nach Hause geben. Insgesamt sechs Linien werden Freitag (Paderborn, Reinhardshagen, Brilon, Arnsberg, Schmallenberg und Kassel) im Einsatz sein, drei (Paderborn, Brilon und Arnsberg) am Samstag. Hinzu kommt unsere Merch-Meile vor Ort, auf der sich wieder Anbieter aus ganz Deutschland mit Shirts und Platten einfinden und die gewohnte Metal-Lounge sorgt für eine Pause vor Ort.

Und die Musik?

Die Bands selbst sind bis auf Vader, die auf der Ersatzveranstaltung im Rahmen der „United Titans Tour“ im 2022 in Marsberg spielten, ebenfalls alle erhalten geblieben. Auch hier blieb der Verein seinem Konzept treu und vereint an beiden Tagen wieder kleine regionale Bands mit nationalen und internationalen Größen in Marsberg.

