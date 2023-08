Michaeliskirmes Brilon: So sieht das Kirmesprogramm 2023 aus

2022 lockte die beliebte Michaeliskirmes in Brilon zahlreiche Gäste an.

Brilon. Im September ist es endlich wieder soweit: die Michaeliskirmes kommt zurück nach Brilon. Hier gibt es aktuelle Infos zu Programm und Partyevents.

Die Michaeliskirmes 2023 in Brilon steht vor der Tür und die Vorfreude steigt: Auch in diesem Jahr können sich Besucher auf ein langes Wochenende voller Programm, Livemusik, spannender Fahrgeschäfte und kulinarischer Genüsse an unzähligen Ständen freuen. Hier gibt es die wichtigsten Infos zu Programm und Öffnungszeiten im Überblick:

Die Michaeliskirmes 2023 in Brilon findet vom 22. bis zum 25. September statt. Vier Tage voller Programm und Kirmesrummel erwartet die Besucher in Brilon.

Über zehn Fahrgeschäfte sind bereits angekündigt.

Viele Briloner Geschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Feierliche Eröffnung der Michaeliskirmes am Freitag

Die Michaeliskirmes in Brilon lockt als größte und älteste Innenstadtkirmes im Hochsauerlandkreis jedes Jahr zahlreiche Gäste an. In diesem Jahr beginnt das bunte Treiben offiziell am Freitag, den 22. September um 16 Uhr mit dem „Tag der Kinder“: Kinder aus ganz Brilon und Umgebung lassen bunte Luftballons steigen. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch wird zusammen mit der Briloner Waldfee und Mitgliedern von Rat, Stadtverwaltung und der Schausteller die Kirmes eröffnen. Begleitet wird die feierliche Eröffnung vom Blasorchester Brilon. Für die Kinder gibt es bis 16:30 Uhr freie Fahrt auf den Karussells, den Höhepunkt bietet das Feuerwerk um 21 Uhr. Geöffnet ist die Michaeliskirmes an diesem Tag bis 3 Uhr in der Früh.

Trotz Regen und frischen Temperaturen ließen es sich die Gäste aus Brilon und Umgebung nicht nehmen, auf der Michaeliskirmes 2022 in Brilon gemütlich von Stand zu Stand zu schlendern. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher ein vielseitiges Angebot auf der Briloner Kirmes 2023. Foto: Joachim Aue

Das erwartet die Besucher: Programm für die weiteren Kirmestage

Der Gästetag auf der Michaeliskirmes in Brilon ist am Samstag, 23. September, von 14 bis 3 Uhr geöffnet und steht ganz im Zeichen von fröhlichem Kirmestreiben und ausgelassener Rummelatmosphäre. Am Abend gibt es Programm in den verschiedenen Festzelten und auch in vielen Kneipen im Herzen von Brilon.

Am Sonntag, den 24. September, geht es ab 13 Uhr beim Familien- und Einkaufstag mit Kirmesrummel und Krammarkt weiter. Auch viele Briloner Geschäfte haben an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Kirmestreiben geht an diesem Tag noch bis 24 Uhr.

Das Programm am Montag beginnt schon früh um 9 Uhr mit dem traditionellen Handwerkertag. Im Krammarkt-Dreieck, dass sich von der Derkeren Mauer über die Kirchenstraße und die Schulstraße zieht, gibt es dann allerhand Handwerkskunst zu bestaunen, ansonsten steht der Tag bis 23 Uhr weiterhin im Zeichen von fröhlichem Beisammensein im Kirmestreiben mit Karussells, Essen und Trinken und entspannter Atmosphäre.

Im vergangenen Jahr besonders beliebt: Das Break Dance Karussell auf dem Mistemarkt 2022. Auch in diesem Jahr gibt auf der Michaeliskirmes viele spannende Attraktionen und Fahrgeschäfte. Foto: Joachim Aue

Diese Attraktionen gibt es auf der Michaeliskirmes 2023 in Brilon

Auch in diesem Jahr bietet die Michaeliskirmes wieder viele spannende Attraktionen und Fahrgeschäfte: Neben einemParty-Garten finden die Besucher am Mistemarkt die Berg- und Talbahn „Petersburger Schlittenfahrt“, die in schlittenartigen Gondeln ein rasantes Fahrerlebnis verspricht. Auf den Schulhöfen der Heinrich-Lünke-Schule und der Engelbertschule locken ein Auto-Scooter und der „Dance Jumper“ die furchtlosen Fahrgäste. Wer es besonders abenteuerlich mag, ist auf dem Scheibenwischer-Karussell „Big Wave“ am Steinweg an der richtigen Adresse. In der „Time Factory“ auf der Strackestraße wird den Besuchern ein aufwendiges Glaslabyrinth und Spiegelkabinett geboten. Wer schwindelfrei ist, kann sich auf eine Fahrt in 40 Metern Höhe im „Big-Ben-Tower“ freuen.

Auch für die kleineren Gäste gibt es Spaß und Abenteuer in den Fahrgeschäften „Disney Star“ am Marktplatz, dem „Truckstop“, dem „Kinderparadies“ und dem „Cinderella Kettenkarussell“.

Nicht fehlen darf natürlich auch das Columbia Riesenrad auf dem Marktplatz, dass einen unverzichtbaren Bestandteil der Kirmes-Skyline bietet.

Partystimmung bid spät in die Nacht: An manchen Tagen schließt die Michaeliskirmes in Brilon nicht vor 3 Uhr in der Früh. Foto: Joachim Aue

Michaeliskirmes in Brilon 2023: Anreise und Parkplätze

Da sich die Kirmes durch die Briloner Innenstadt zieht, sind die Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe begrenzt. Deshalb empfiehlt es sich für Kirmesgäste, die mit dem Auto anreisen, sich schon die besten Parkplätze auszugucken: An der Marktstraße und an der Sparkasse Brilon sind begrenzt Parkplätze vorhanden, ebenso wie am Scharfenberger Hof. Die weitere Parkplätze in der Nähe finden sich auf der anderen Seite des Kirmesgeländes, beispielsweise an der Kapellenstraße, an der Friedrichstraße und in der Königstraße sowie an der Volksbank. Wer bereit ist, ein wenig weiter zu laufen, findet am Bahnhof, am Amtshaus und am Kreishaus weitere Parkmöglichkeiten. Bitte beachten Sie, dass während der Kirmes in unmittelbarer Nähe des Geländes eine geänderte Verkehrsführung gilt.

