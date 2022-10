Brilon. Die Ausstellung mt Werken von Milein Cosmann und Hilde Schrader im Briloner Stadtmuseum Haus Hövener geht zu Ende. Bald ist die letzte Chance.

Am Sonntag, 16. Oktober, bietet sich zum letzten Mal die Gelegenheit, die Werke von Milein Cosmann und Hilde Schrader im Briloner Stadtmuseum Haus Hövener zu betrachten, bevor die Werke wieder zurück ins Rheinland, nach Berlin, Schleswig-Holstein und London zurückkehren. Um 12 Uhr und um 15 Uhr findet eine Führung mit Isabel Schrader aus Düsseldorf statt, die sehr lebendig und persönlich beide Künstlerinnen und ihre Werke vorstellen wird.

Milein Cosmann konnte wie kaum eine andere mit wenigen Strichen Bewegung und Personen darstellen. Aus der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages werden unter anderem ihre Portraits von Konrad Adenauer und Carlo Schmid aus dem Jahr 1949 gezeigt. Hilde Schrader setzte Farbe und Licht in Malerei und Holzschnitten um. Als erste Frau und Deutsche wurde sie Mitglied der italienischen Künstlervereinigung „Ordine delle Belle Arti della Provincia di Novara“, heute „Centro Culturale d’Arte ‘La Canonica’“. Auch in Gedichten (ein Beispiel in der Infobox) hielt sie ihre Eindrücke und Emotionen fest.

Die Ausstellung ist Teil des Projektes Tanz [in der]fläche – SauerlandHop der Städte Brilon, Olsberg und Winterberg. Dieses wird im Rahmen Regionales Kulturprogramm vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert. Die Finissage ist die letzte Veranstaltung des Tanzprojektes 2022. Aufgrund der erfolgreichen Veranstaltungen und begeisterten Rückmeldungen wird an einer Fortsetzung für 2023 gearbeitet.

Anmeldung für Führungen

Anmeldungen für die besonderen Führungen werden telefonisch unter 02961 - 963 99 01 oder per Mail an museum@haus-hoevener.de entgegengenommen. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, es ist nur der Eintrittspreis für das Museum zu entrichten.

