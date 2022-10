Mini-Gärten im Kreishauspark Brilon: Jeder darf mitmachen

Brilon. Brilon Mittendrin möchte im Kreishauspark einen KultUR-Garten schaffen. Hobby-Gärtner können Hochbeete pachten und nach Belieben bepflanzen

Bei einem „Pflanz-Lust-Fest“ stellte jetzt der Verein Brilon Mittendrin das Projekt KultUR-Garten der Öffentlichkeit vor. Und das Interesse an einem der hier geplanten 16 Hochbeete scheint groß zu sein, so mancher Gartenfreund war gekommen, um sich zu informieren, was in dem eingezäunten Areal am Rande des Kreishausparks entstehen soll. Mancher pachtete gleich vor Ort eines der Hochbeete zum Jahresbeitrag von 20 Euro für Nicht-Vereinsmitglieder (für Vereinsmitglieder gratis).

Mit Projekt der Gesellschaft etwas zurückgeben

Bei reichlich Unterhaltung, vor allem für die Kinder, wurde auch das erste Hochbeet mit Holzsetzkästen auf einer Holzpalette zusammengebaut. Finanziert wurde die Einrichtung des KultUR-Gartens von Brilon Mittendrin unter anderem durch Fördermittel und die Postcode-Lotterie. Dazu gab es Sachspenden, wie etwa die Paletten von einer heimischen Firma. Auch die Stadt Brilon habe voll und ganz hinter der Aktion gestanden, bestätigte Bauamtsleiter Marcus Bange. „Jeder soll die Möglichkeit erhalten, seinen Mini-Garten, den er sich auch mit Freunden und Bekannten teilen kann, individuell zu gestalten“, so Bastian Grunwald, einer der Initiatoren.

Mit der Aktion möchte er der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und das mit unermüdlichem Einsatz. Deshalb galt ihm bei der Überreichung eines Stachelbeerstrauchs auch der ganz besondere Dank aller Vereinsmitglieder. Schließlich sei es nicht immer leicht gewesen, die Ziele des Vereins umzusetzen.

Im Hochbeet können die Hobby-Gärtner alles anpflanzen, was man auch im großen Garten hinter dem Haus findet – wie Möhren, Kohlrabi, Salat und Grünkohl. Alles, was Spaß macht und eine Bereicherung für die heimische Küche ist. Wie von einigen zu hören war, sei so ein Hochbeet geradezu ideal, um ein Kräuterbeet anzulegen.

Kreative Aktionen wie Malworkshops in Planung

Doch nicht nur für die Gartenfreunde soll der KultUR-Garten eine Anlaufstelle sein, sondern vielmehr eine Begegnungsstelle für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brilon und auch Erholungssuchende und Gäste.

Doch im KultUR-Garten soll nicht nur gepflanzt, gejätet und gefachsimpelt werden, betont Bastian Grunwald bei der Präsentation des ersten Projekts von Brilon Mittendrin. Auch für kulturelle Veranstaltungen sei dieses wanderbare Stückchen Erde bestens geeignet. So plane man kreative Aktionen wie Malworkshops und biete Künstlern aller Art eine Plattform.

Auch wenn die Pflanzsaison erst im Frühjahr beginnt, ermutigt Edith Schlömer-Bracht vom Vorstand am Rande des Nachmittags im Kreishauspark alle neuen Hochbeet-Besitzer, getrost schon jetzt ein wenig mit der Bepflanzung anzufangen.

