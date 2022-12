Minister Laumann setzt sich für Kliniken in Winterberg ein

Winterberg. Die Vorsorgekliniken der AK Kur gGmbH in Winterberg und Altastenberg standen vor dem Aus. Nun schaltet sich Minister Karl-Josef Laumann ein:

Der Winterberger Bürgermeister Michael Beckmann konnte den Ratsmitgliedern in der letzten Ratssitzung des Jahres eine gute Nachrichte zu den Angeboten für pflegende Angehörige der AW Kur gGmbH überbringen. Die Einrichtungen des Unternehmens in der Wernsdorferstraße und in Altastenberg haben im Sommer vor großen finanziellen Herausforderungen gestanden, die die Einrichtungen in ihrem Bestand gefährdet habe. Eine Weiterführung der Einrichtungen über den 30. Juni des nächsten Jahres hinaus wurde seitens des Trägers, als kritisch angesehen. Hintergrund hierfür seien fehlende Erstattungsbeträge aufgrund einer Regelungslücke in der Sozialgesetzgebung.

Aktuell sei es so, dass bei Vorsorgemaßnahmen für eine Pflegeperson, die von ihrem pflegebedürftigen Angehörigen begleitet wird, seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 der Hygiene-Mehraufwand für die pflegebedürftige Begleitperson durch die Einrichtungen nicht geltend gemacht werden kann. Obwohl das Thema aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nur auf der Bundesebene geklärt werden kann, konnte in einem gemeinsamen Termin zwischen NRW-Gesundheitsminister Karls-Josef Laumann, dem Geschäftsführer der AW-Kur Andreas Frank und Bürgermeister Michael Beckmann erreicht werden, das geprüft wird, ob Mittel des Landes NRW im Rahmen von sogenannten Billigkeitsleistungen, gegebenenfalls aus den Corona-Härtefallhilfen NRW, für die Einrichtungen „Landhaus Fernblick“ und „Altastenberg“ genehmigt werden können.

Mittlerweile habe die AW Kur eine finanzielle Unterstützung von knapp 100.000 Euro vom Land NRW erhalten. Auch wenn dieser Betrag nicht den vollständigen Aufwand abdeckt, sei es eine große politische Wertschätzung von Minister Laumann und gebe Motivation, die beiden Vorsorgekliniken in ein hoffentlich besseres Jahr 2023 zu führen, so Beckmann. Mit der Unterstützung durch das Land NRW sei ein Zwischenziel erreicht worden. Das Land NRW werde jetzt als nächsten Schritt eine Bundesratsinitiative anstoßen, um die Regelungslücke auf Bundesebene zu schließen. „Das sind wichtige Signale vom Land NRW, die helfen, Arbeitsplätzen in unserer Stadt in einem wichtigen Bereich der gesundheitlichen Versorgung zu sichern. Ein herzlicher Dank geht an Minister Laumann, der hier für eine unkomplizierte Lösung gesorgt hat“, so der Bürgermeister.

