Minja, Kaya und Danny: Drei liebe Hunde suchen ein Zuhause

Marsberg. Der Tierschutzverein Marsberg sucht ein neues Zuhause für drei Hunde. Sie sind familienfreundlich, aber es finden sich keine Interessenten.

Der Tierschutzverein Marsberg braucht dringend Unterstützung: Gesucht wird jeweils ein neues Zuhause für Minja, Kaya und Danny.

Minja - klein, aber selbstbewusst. Foto: Tierschutzverein Marsberg

Minja: „Keine 30 Zentimeter groß und doch eine kleine Persönlichkeit, die sich gut bei großen Hunden behaupten kann. Minja wäre gern in Gesellschaft eines weiteren Hundes, das ist aber keine Bedingung für eine Vermittlung. Sie liebt Kinder. Und jeden anderen Hund. Minja ist zwei Jahre alt, geimpft, gechipt und kastriert. Ihr Blut wurde auf Mittelmeererkrankungen untersucht, alle Werte sind negativ. Minja ist ein entzückendes Hündchen, nicht ängstlich, sie freut sich über jeden Kontakt“, so der Tierschutzverein.

Kaya: Acht Jahre alt und topfit. Foto: Tierschutzverein Marsberg

Kaya: „Die acht Jahre alte Schäferhündin ist topfit. Voller Energie spielt sie täglich mit den weiteren acht Hunden in ihrer Pflegefamilie, sie kommt mit allen Hunden gut aus. Sie mag auch Kinder, ihr ist besonders an einem intensiven, menschlichen Kontakt gelegen. Ihre neue Familie sollte sie nur im Haus halten, mit ihr spazieren gehen, und vor allen Dingen sie lieben. Die anhängliche Kaya ist geimpft, gechipt und kastriert. Ihr Blut wurde auf Mittelmeerkrankheiten getestet, alle Werte sind negativ. Auch sonst zeigt sie keinerlei gesundheitliche Einschränkungen. Durch den Aufenthalt in ihrer Pflegefamilie kennt sie die Haltung im Haus und das Spielen im Garten. Eine Hündin für Menschen, die sich für Schäferhunde begeistern. Kaya kann in der Nähe von Marsberg besucht werden.

Danny - ein sanfter Rüde. Foto: Tierschutzverein Marsberg

Danny: Der sanfte Rüde, mit sehr feinen Wesen, ist vier Jahre alt. Danny drückt sich eng an Menschen, sucht deren Nähe und möchte viel gestreichelt werden. Er kommt mit allen Hunden aus, egal ob mit Rüden oder Hündinnen. Er lebt im Haus seiner Pflegefamilie, zusammen mit acht Hunden. Er ist ein ruhiger Rüde, der gut an der Leine läuft und gern spielt. Er ist geimpft, gechipt und kastriert und wurde auf Mittelmeerkrankheiten getestet. Alle Werte befinden sich im negativen Bereich. Danny kann in der Nähe von Marsberg besucht werden.





Anfragen an: Tierschutzverein Marsberg: 0151/191 117 17.

