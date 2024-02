Mit Betrieb im Rücken kämpft Marsbergerin sich an die Spitze

Gierhagen. Sofie Golowatschow holt eine Siegerurkunde nach der anderen nach Hause: Deutschlands beste Auszubildende arbeitet bei Firma Fosch in Giershagen.

„Eigentlich wollte ich mich erst gar nicht für eine Ausbildung hier bewerben“, erklärt Sofie Golowatschow. Zu klein wirkte die Firma Fosch auf die damals 18-jährige Marsbergerin, zu abgelegen in dem kleinen Dorf Giershagen. Heute, knapp drei Jahre später, kann die junge Frau über ihre früheren Bedenken nur noch lachen, mit zwei Siegerurkunden und dem Titel der besten Bürokauffrau Deutschlands in der Tasche.

In allen Wettbewerbsstufen der Deutschen Meisterschaft im Handwerk, die alljährlich vom Zentralverband des Deutschen Handwerks ausgerichtet wird, konnte sich Sofie im vergangenen Jahr gegen ihre Konkurrenz im Fach Büromanagement durchsetzen: erst als Kammersiegerin, dann bei der Landesmeisterschaft in NRW und schließlich gewann sie im November 2023 den Bundestitel der besten Kauffrau für Büromanagement. Dass sie einmal so erfolgreich sein würde, hat sich die junge Frau nie träumen lassen: „Niemals hätte ich mir das zu Beginn der Ausbildung vorstellen können.“

Lesen Sie auch

Nur durch glücklichen Zufall fand Sofie ihre Ausbildungsstelle bei Fosch

Dass sie in den Bereich Büromanagement gehen wollte, wusste Sofie schon vor ihrem Fachabitur in Wirtschaftsverwaltung. Für eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement hatte sie aber erst nach einem größeren Unternehmen gesucht. Dann fand ihre Mutter die Stellenausschreibung der Firma Fosch in der Zeitung. „‚Bewirb dich doch!‘ hat sie zu mir gesagt“, erinnert sich Sofie. Und das tat sie. Über diese Entscheidung ist die inzwischen 21-Jährige bis heute froh. Schon beim Vorstellungsgespräch habe sie gemerkt, dass hier alles passt: „Dass der Betrieb zu den kleineren gehört, macht alles hier viel persönlicher.“ Ein enger Teamzusammenhalt, ein gutes Betriebsklima, ein Bezug zu jedem Produktionsbereich und jeder Abteilung: „Dadurch, dass der Betrieb nicht so groß ist, habe ich Kontakt zu allen Mitarbeitern und mit allen Bereichen etwas zu tun.“

Das ganze Team steht hinter ihr: Sofie Golowatschow verdankt ihren Erfolg bei der Handwerksmeisterschaft auch dem starken Rückhalt, den sie bei Firma Fosch erfährt. Foto: Fosch GmbH

Seit die Fosch GmbH, die auf Instandhaltung, Maschinen- und Werkzeugbau spezialisiert ist, vor zwölf Jahren gegründet wurde, sind der Betrieb und sein überwiegend junges Team stetig gewachsen. 31 Mitarbeiter sind inzwischen dort fest angestellt, dazu gibt es neun weitere, geringfügig beschäftigte Arbeitskräfte. „Die Atmosphäre hier ist sehr familiär“, erklärt Sofie. Auch flächenmäßig wird der Firmenstandort stetig erweitert, die neueste Werkshalle wurde just vor einem halben Jahr fertiggestellt.

Es sind dieser starke Rückhalt im Team und die Unterstützung ihrer Familie, die Sofie während der anstrengenden Zeit des Wettbewerbs im vergangenen Jahr Rückenwind gegeben haben. Ebenso wie ihr tiefer Glaube an Gott. „Ich frage mich, wie ich das ohne meinen Glauben, meine Familie und mein Team geschafft hätte“, bekundet die junge Frau frei heraus. Sich neben ihrer Arbeit und dem dualen Studium nachhaltig auf den Wettbewerb vorzubereiten, habe viel Anstrengungen und Durchhaltevermögen gefordert. Dank der Unterstützung und der Rückendeckung im Team habe sie all das jedoch gut vereinbaren können: „Da konnte ich dann auch mal früher Feierabend machen oder mir einen Tag freinehmen, wenn mir mal alles zu viel geworden wäre.“ Dieser Teamzusammenhalt sei für sie auch das Beste an ihrem grundsätzlich hochgeschätzten Arbeitsplatz: „Wir arbeiten hier gut zusammen und geben uns gegenseitig Rückendeckung.“ Dazu gehöre auch, dass Fehler akzeptiert würden, dass man mit Problemen nicht alleine sei: „Es ist immer jemand da.“

Sofies Erfolg ist eine Auszeichnung für den ganzen Betrieb der Fosch GmbH

Marsbergs Bürgermeister Thomas Schröder besuchte den Betrieb Fosch, um der Bundessiegerin Sofie Golowatschow persönlich zu gratulieren. Auch die Geschäftsführer der Firma Fosch, Jan Fobbe (l.) und Chris Stuhldreier (r.), sind stolz auf Sofies Erfolg. Foto: Fosch GmbH

Auch für die Firma Fosch ist Sofies Erfolg bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk eine große Auszeichnung, auf die Geschäftsführer Chris Stuhldreier sehr stolz ist: „Sofie ist die erste Bundessiegerin, die wir in unserem Betrieb ausgebildet haben.“ Die erste Siegerurkunde an der Wand im Konferenzraum ist es aber lange nicht: Schon bei den Meisterschaften 2021 und 2022 holten Auszubildende im Bereich Zerspanungsmechanik den Landessieg auf dem zweiten Platz nach Hause. Auf den Betrieb als Ausbildungsunternehmen werfen diese Erfolge ein gutes Licht. So trage die Firmenstrategie, das Talent ihrer Mitarbeiter gezielt zu fördern und ihr Potenzial voll auszuschöpfen, sichtbare Früchte, betonte der zweite Fosch-Geschäftsführer Jan Fobbe in einer Pressemitteilung.

Sofie ist stolz auf ihre Leistungen und hat in ihrem Beruf als Kauffrau für Büromanagement alles gefunden, was sie sich gewünscht hat. Verwaltungsaufgaben im Betrieb, Buchhaltung und Personalthemen, die Betreuung von Projekten, Auftragsbearbeitung und Einkauf - „Da ist so ziemlich alles dabei, es gibt viel Abwechslung.“ An die große Verantwortung, die sie dabei trägt, musste Sofie sich erst gewöhnen. Doch die starke Rückendeckung im ganzen Team habe ihr das leicht gemacht. Für jeden, der sich für einen kaufmännischen Beruf in der Industrie oder im Büromanagement interessieren, empfiehlt Sofie, Praktika in dem Bereich zu machen. „Wer gerne plant, organisiert und Verantwortung übernimmt, ist hier sehr gut aufgehoben.“ Und man solle sich im Praktikum nicht unterkriegen lassen, lautet ihr eindringlicher Rat. „Auch wenn es Betriebe gibt, die ihre Schülerpraktikanten manchmal nur Kaffee kochen lassen. Wer hartnäckig bleibt und sich nicht entmutigen lässt, kann in Praktika eine Menge lernen.“

Steckbrief der Firma Fosch GmbH

Mitarbeiterzahl: 40

Standorte: 1

Branche: Werkzeug,- und Maschinebau

Tarif: Nein

Arbeitszeiten: 40h

Arbeitsplatz: 5 Tagewoche, neue Fertigungshalle

Kooperationen: Firmenfahrrad bike Leasing

Benefits: Prämie, Jobticket, Gleitzeit

Weiterbildungen: regelmäßige Fortbildungen

Weitere Besonderheiten: Freitags nachmittags Grillen

Firmenausflüge mit Übernachtungen,

Sommerfest und Weihnachtsfeier.

Kontakt: Zur Heide 36, 34431 Marsberg-Giershagen. Tel.: 02991 9809062, Email: info@fosch.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon