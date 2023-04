Mit diesen neuen Sorten startet die Eissaison im HSK

Hochsauerlandkreis. Fruchtzwerg-Eis und mehr: Eis-Liebhaber im Hochsauerlandkreis können sich in diesem Frühling auf viele neue Sorten freuen.

Es ist offiziell: Der Frühling hat begonnen, die Knospen sprießen und immer öfter kommt auch mal die Sonne raus. Damit gibt es endlich den Startschuss für eine der wichtigsten Phasen des Jahres: die Eissaison. In diesem Jahr können sich Eiscreme-Fans im Hochsauerlandkreis auf viele neue Sorten freuen - die Westfalenpost hat eine kleine Auswahl der ausgefallensten Kreationen zusammengestellt.

Eiscafé Venezia, Brilon

In der Eisdiele an der Bahnhofstraße 3 im Herzen von Brilon lockt Betreiber Maurizio Chizzali demnächst mit kreativen Sorten: Für die Sommersaison plant er, Sorten wie Popcorn-Eis anzubieten oder Cookies mit Karamellgeschmack. Auch Kefir-Eis mit verschiedenen Früchten wird es geben, und ein Revival des Verkaufsrenners aus dem letzten Jahr: Red Bull Eiscreme.

Eiscafé Venezia, Marsberg

Das gleichnamige Eiscafé Venezia an der Hauptstraße 17 in Marsberg ergänzt sein vielseitiges Dauer-Sortiment in diesem Jahr mit einer besonderen Eiskreation: Gäste können sich demnächst mit Amicelli-Schokoladen-Eis den Tag versüßen.

Eiscafé Legende, Marsberg

Am Burghofcenter gibt es im Eiscafé Legende die ganze Saison lang regelmäßig etwas Neues. Wer der Eisdiele im Sommer Besuche abstattet, kann sich auf neue Sorten wie Grüner Apfel und Mango-Eis, Joghurt mit Ahornsirup und Salziges Karamell freuen.

Eiscafé Cortina, Winterberg

Im Eiscafé Cortina am Waltenberg 17 in Winterberg erwartet die Gäste demnächst ein besonderes Angebot mit ausgefallenen neuen Sorten wie Sahne-Himbeergrieß, Apfel-Zimt, Fruchtzwerge-Eis oder Limoncellogeschmack. Auch Salz-Karamell-, Donut-, Knoppers- und Kinder Bueno-Eiscreme wird es in diesem Frühling und Sommer geben.

