Mittelalterlicher Markt in Korbach: Die Details zum Programm

Korbach. In Korbach findet am Wochenende der Mittelaltermarkt statt. Der Überblick: Was sie Besucher am Samstag und Sonntag in der Stadt erwartet.

Die Stadt Korbach verwandelt sich am Wochenende in eine Szenerie aus tapferen Rittern, edlen Frauen, Gauklern und Landsknechten. Die Hansestadt lädt zum Mittelalterlichen Markt am 14. und 15. Oktober ein. 80 Stände bieten zwei Tage lang kulinarische Köstlichkeiten, historische Spektakel und Einkaufsmöglichkeiten, auch am Sonntag.

Tausende Besucher werden erwartet, wenn Korbachs großes Volksfest am Samstag und Sonntag in der alten Hansestadt stattfindet. Händler, Handwerker, Spielleute und kuriose Gestalten versetzen die Besucher in mittelalterliches Flair. Das Spektakel hat in den letzten Jahren eine Anziehungskraft entwickelt, die weit über Nordhessen hinausreicht. Organisiert wird der Markt von der Korbacher Hanse.

Verkaufsoffener Sonntag beim Mittelalterlichen Markt in Korbach

Der Markt beginnt an beiden Tagen um 11 Uhr, wenn Bürgermeister, Rat, Kaufmannsgilde und Korbachs Goldmarie den Markt unter Kanonendonner von St. Barbara feierlich eröffnen. Der Herold wird den Besuchern am Berndorfer Tor-Platz die Marktstatuten erklären. Die Geschäfte haben am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet und laden zum Einkaufsbummel ein.

Im Zentrum der Stadt werden sicherlich viele Münzen den Besitzer wechseln. Es gibt deftige Speisen, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, und Durst kann mit dem eigens nach altem Rezept gebrauten „Corbacher Bier“ gelöscht werden.

Die Welleringhäuser Dorfgemeinschaft ist beim Markttreiben wieder mit dabei und bietet hausgemachte Produkte wie Eierlikör, Käse, frische Butter und Pellkartoffeln mit Hering an. Die Bruderschaft St. Barbara aus Korbach präsentiert mittelalterliche Waffenschauen sowie Speisen und Getränke.

Alte Handwerkskunst beim Mittelalterlichen Markt in Korbach

Ritter springen durch die Menge, verfolgt von Landsknechten der Gruppe „Strack Duer“. Berthold, der Erzähler, bringt spannende Geschichten mit und Rudi zeigt eine beeindruckende Feuershow.

Das Heerlager der Landauer Formation „Bellicum Montanum“, die Korbacher Gruppe „St. Regina“ mit aufregenden Schauspielen und die deftigen Räuberkartoffeln der Berndorfer Schützen sind ebenfalls vertreten. Außerdem baut die Freilichtbühne Twiste ihre Stände für Wurst, Bier und Kuchen auf und serviert den Gästen den beliebten Apfelpfannkuchen. In der historischen Altstadt können Besucher alte Handwerkskunst bewundern und Kinder können sich auf dem Riesenrad vergnügen. wlz

