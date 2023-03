Monate nach Diebstählen im HSK: Bilder der Verdächtigen

Marsberg/Olsberg. Die Polizei veröffentlicht Bilder von tatverdächtigen Ladendieben aus Olsberg und Marsberg. Die Taten fanden im Januar 2022 und Juni 2022 statt.

Nach Ladendiebstählen in Marsberg und Olsberg bittet die Polizei um Mithilfe. Die Bilder der Tatverdächtigen konnten erst nach einem richterlichen Beschluss freigegeben werden. Die Taten liegen daher mehrere Monate zurück.

Der Fall in Marsberg

In Marsberg betrat ein Mann am 28. Januar 2022 einen Discounter und steckte elektrische Artikel, Druckerpatronen und Kleidung in seine Tasche. Er verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Er war 17 bis 22 Jahre alt, trug eine weiße FFP-2-Maske, schwarz-eine graue Winterjacke, eine graue Hose und einen dunklen Kapuzenpulli sowie schwarze Adidas Sneaker mit weißer Sohle. Der Mann hatte braune Haare und ist schlank.

Der Fall in Olsberg

In Olsberg entwendeten zwei Männer am 22. Juni 2022 Kosmetika aus einer Drogerie. Der erste Verdächtiger ist männlich, 1,80 Meter groß und 45 bis 50 Jahre alt. Er hatte braune Haare, eine kräftige Statur und trug ein weißes T-Shirt, graue Shorts, weiß-schwarze Sneaker Adidas und eine schwarze Jacke. Der zweite Verdächtige ist männlich, 1,80 Meter groß, hat rotblonde Haare und eine schlanke Statur. Er trug ein schwarzes T-Shirt, Jeanshose, schwarze Schuhe und schwarze Jacke.

Die mutmaßlichen Täter wurden gefilmt. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Männern machen? die Bilder zu den Personen im Fahndungsportal:

Olsberg https://polizei.nrw/fahndung/99560

Marsberg https://polizei.nrw/fahndung/99527

