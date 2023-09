Montgolfiade Warstein: Uhrzeit für ersten Massenstart steht

Die Ballone fliegen wieder: Die Montgolfiade in Warstein kündigt den ersten Massenstart an.

Warstein. Die Montgolfiade ist gestartet. Nachdem der erste Start der Heißluftballons ausfallen musste, steht nun der erste Massenstart-Termin fest.

Seit Freitagabend läuft die Warsteiner Internationale Montgolfiade wieder. Nachdem Brauereiinhaberin Catharina Cramer gemeinsam mit WIM-Geschäftsführer Uwe Wendt sowie Warsteins Bürgermeister Dr. Thomas Schöne das dreißigste Jubiläum des Ballonfestivals eröffneten, blieben die bunten Riesen zunächst am Boden, denn das Wetter spielte noch nicht mit.

Lesen Sie auch: Warsteiner Montgolfiade: Mehr Details zum großen Programm

Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch und am Abend wurde sogar ein Special Guest aufgerüstet: Die Sonderform „Cheers“ zeigte sich in voller Größe. 30 Meter Biergenuss brachten spätestens dann alle Besucher in Montgolfiade-Stimmung.

Lesen Sie auch:Böser Fake: Gefahr bei „Krombacher Sommer-Sensations-Aktion“

Spektakulärer Night-Glow

Später am Abend haben Modellballone bei einem Mini-Night-Glow ihre Hüllen erleuchtet und damit auch die Augen der Zuschauer zum Strahlen gebracht. Das alles zu bekannten Musiktiteln wie „Wie schön du bist“ von Sarah Conner und John Miles legendärem „Music“. Abgerundet wurde der erste WIM-Tag mit dem farbenfrohen Eröffnungsfeuerwerk bevor dann im Festzelt noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.

Prognose: Um 18 Uhr starten die Ballon am Samstagabend

Für Samstagabend hat es der Wettergott gut mit der Warsteiner Internationalen Montgolfiade gemeint, denn der erste Massenstart ist geplant. WIM-Meterologe Michael Noll: „Die Startchancen für heute Abend sehen sehr gut aus, sodass wir uns heute auf den ersten Massenstart freuen können.“ Die Ballöner mit bunten ihren Bunten Hüllen in allen Formen und Farben werden heute Abend auf dem Startfeld der WIM Aufrüsten und dann in Richtung Olsberg/Bestwig starten.

Den Abschluss bildet dann um 22 Uhr der Nightglow auf dem Startfeld bei dem die Ballöner ihre Hülle zum Leuchten und die Augen der Besucher zum Strahlen bringen.Alle weiteren Programm Punkte wie das Familienprogramm sowie das Feuerwerk finden wie geplant statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon