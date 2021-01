Die Mordkommission - hier ein Symbolbild - ermittelt in Winterberg wegen eines Tötungsdeliktes.

Tötungsdelikt Mordkommission ermittelt in Winterberg - Mann tot in Wohnung

Winterberg Polizisten finden in Winterberg einen Mann tot in seiner Wohnung. Die Mordkommission ermittelt. Das ist bisher über den Fall bekannt:

Winterberg. Ein 65 Jahre alter Mann ist in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Nachmittag des 1. Januar mitteilen, wurde die Leiche des Mannes bereits am 30. Dezember entdeckt. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Die Mordkommission Dortmund ermittelt.

Polizei ermittelte wegen eines Einbruchs

Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde die Leiche des Mann am Morgen des 30. Dezembers anlässlich von Ermittlungen wegen eines Einbruchs in Winterberg gefunden. Der 65-jähriger Mann wurde von den Beamten tot in seiner Wohnung aufgefunden.

"Aufgrund seines Verletzungsbildes kommt ein Gewaltdelikt in Betracht", heißt es. Um welche Art von Verletzungen es sich handelt, teilen die Ermittlungsbehörden nicht mit - in der Regel sprechen ermittlungstaktische Gründe dagegen, da es sich bei der Art der Verletzungen um Täterwissen handelt.

Die Ermittlungen der Mordkommission aus Dortmund dauern an. Auch die Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde eingeschaltet.