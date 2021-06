Motorradfahrer aus Willingen bei Winterberg schwer verletzt

Winterberg/Neuastenberg. Ein Motorradfahrer aus Willingen ist am Samstagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Schwere Verletzungen hat sich ein 40-jähriger Mann aus Willingen bei einem Unfall am Samstagabend zugezogen. Gegen 18.15 Uhr war er mit seinem Motorrad auf der B 236 von Neuastenberg in Richtung Winterberg unterwegs. Die Polizei schildert den Unfall so: „Im Bereich einer Linkskurve geriet er nach rechts auf die Bankette, kam ins Schleudern und fuhr in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Pkw einer 61-jährigen Frau aus Winterberg zusammen.“

Rettungshubschrauber im Einsatz

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Frau aus Winterberg musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Sie erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.

