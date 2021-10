Motorradfahrer bei Brilon schwer verletzt: Straße gesperrt

Nach einem schweren Unfall an einer Straßenkreuzung bei Hoppecke (Einmündung der L913 auf die L870) musste die Straße in Richtung Hoppecke ab Haus Gruß für zwei Stunden gesperrt werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es heute Nachmittag zwischen Brilon und Hoppecke gekommen. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Ab Haus Gruß wurde die Landstraße für knapp zwei Stunden gesperrt.

Schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei war ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Borchen gegen 15.15 Uhr auf der Straße vom Thülener Flugplatz in Richtung Hoppecke unterwegs. Das ist die enge Verbindungsstraße L913, die von Flugplatz Thülen auf die Straße L870 nach Brilon bzw. nach Hoppecke führt. Dort an der Einmündung wollte der 66-Jährige weiter in Richtung Schmelterfeld fahren, übersah aber einen 56-jährigen Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde die Straße nach Hoppecke ab Haus Gruß gesperrt.

