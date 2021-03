Motorradsaison startet – Schon jetzt acht Unfälle im HSK

Hochsauerlandkreis. Die Motorradsaison im HSK hat begonnen – auch mit ersten Unfällen. Die Polizei im Hochsauerland sendet einen Appell an Motorradfahrer:

Rund um Ostern beginnt die Motorradsaison. Doch schon an den ersten warmen Tagen waren Biker auf den Straßen unterwegs. Schon jetzt sind acht Motorradfahrer bei Unfällen im Hochsauerlandkreis verletzt worden. Die Polizei im Hochsauerland warnt vor den Gefahren.

Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 136 Motorradunfälle im HSK. Hierbei wurden 131 Menschen verletzt und fünf Motorradfahrer getötet. Bei drei Viertel aller Unfälle waren die Motorradfahrer die Unfallverursacher. Die Ursache war bei jedem dritten Unfall zu hohe Geschwindigkeit. Viele Menschen kommen aus den umliegenden Kreisen, dem Ruhrgebiet oder den Benelux-Staaten, um auf den beliebten Motorradstrecken zu fahren. Das spiegelt sich bei den Unfällen wider. 75 Prozent aller verunglückten Motorradfahrer kommen nicht aus dem Hochsauerlandkreis.

Kein Platz für Raser und Drängler

„Viele unterschätzen die lange Anreise oder die anspruchsvollen Strecken. Für Motorradfahrer ist es überlebenswichtig die eigene Geschwindigkeit und die Maschine richtig einschätzen zu können. Deswegen sind Pausen enorm wichtig. Ob ich einen Verkehrsunfall überlebe, hängt auch vom Zufall ab. Ich kann durch die richtige Schutzausrüstung aber die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Gerade nach dem Winter und der längeren Fahrpause muss man die Maschine wieder kennenlernen“, appelliert die Kreispolizei an die Motorradfahrer. Ein Fahr- und Sicherheitstraining könne hier sinnvoll sein.

Auch Autofahrer müssen sich wieder an Motorräder im Straßenverkehr gewöhnen und aufmerksamer sein. Die Geschwindigkeit ist häufig schwieriger einzuschätzen und die Motorräder sind auf ländlichen Straßen schlechter sichtbar. Auch in diesem Jahr wird die Polizei an vielen Strecken im Sauerland Motorräder kontrollieren, um die Verkehrsunfälle zu reduzieren. „Jeder Tote und jeder Verletzte ist einer zu viel. Die Menschen sollen gerne ins Sauerland kommen, um die Strecken und die Landschaften zu genießen. Hier ist kein Platz für Raser und Drängler.“