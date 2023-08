Polizei Mountainbiker stürzt in Deifeld schwer: War es ein Defekt?

Medebach/Deifeld. In Medebach stürzt ein 64 Jahre alter Mountainbikefahrer schwer. Er muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Möglicherweise war das Rad defekt.

Bei einem Unfall in Deifeld bei Medebach ist am Dienstag ein 64-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann aus Belgien fuhr gegen 14.45 Uhr mit seinem Mountainbike über die Straße „Baukstrunk“ in Deifeld, als er stürzte, berichtet die Polizei im Hochsauerlandkreis.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit kann ein technischer Defekt am Fahrrad nicht ausgeschossen werden.

