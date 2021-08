Museum Brilon zeigt Ausstellung zu gefallenen Kriegssoldaten

Brilon. Eine Sonderausstellung im Museum Haus Hövener in Brilon zeigt befasst sich mit Opfern der Kriege im Sauerland. Ein Besuch lohnt sich.

„Gegen das Vergessen - Für das Erinnern“, heißt eine Sonderausstellung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräber VDK), die bis Ende September im Museum Haus Hövener besucht werden kann. Museumsleiter Carsten Schlömer M.A. konnte zur Eröffnung den Bundestagsabgeordneten SPD Dirk Wiese als Schirmherrn, die Ehrengäste Thomas Kutschaty (Vorsitzender VDK Landesverband NRW) und Stefan Schmidt (Landesgeschäftsführer VDK) und Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch begrüßen.

„Im Sauerland erinnern wir uns an die Vergangenheit“

Musikalisch begrüßt wurden die Gäste im Museumsgarten vom Briloner Saxophon-Sextett „Sax for Six“ mit bekannten Stücken wie den „Mitternachts-Blues“ (Franz Grothe) und „Love me Tender“ (Elvis Presley).

Vor einiger Zeit sei der VDK an das Museum herangetreten und Dirk Wiese (MdB) habe sofort die Schirmherrschaft für die Ausstellung übernommen, erklärte der Museumsleiter. Im Stadtbereich Brilon pflege man die Kriegsgräber und in allen Orten fallen die Ehrenmale auf. „Im Sauerland erinnern wir uns an die Vergangenheit und tun das auch gegenüber den Episoden unserer Geschichte, die wir vor allem als Geschichte des Leidens erfahren“, so Schlömer. „Aber diese Orte der Erinnerung in Brilon und den 16 Dörfern sind keine Orte der negativen Art des Erinnerns. Jedes Ehrenmal ist künstlerisch gestaltet, geschmückt und steht an einer zentralen Stelle des Dorfes. Es sind Plätze, die offen und einladend sind. Das sind keine Schandflecke der Geschichte, das sind architektonische Lehren, ohne belehrend zu wirken. Nur wenn ich weiß, wie leidvoll manche Teile der Geschichte sind, werde ich den Antrieb haben, sie in Zukunft zu verhindern.“

„Wichtig, die Bildungsaufgabe bei jungen Menschen zu erfüllen“

„Es ist sehr wichtig, diese Ausstellung hier in Brilon zu haben“, betonte auch Bundestagsabgeordneter Dirk Wiese. „Als Russlandbeauftragter der Bundesregierung weiß ich, dass auch heute dort noch immer Gebeine gefallener Soldaten gefunden werden“. Deshalb sei es wichtig, die Arbeit der Kriegsgräberfürsorge auch hierhin zu bringen. „In jedem Dorf im Sauerland erinnern Gedenktafeln an die gefallenen Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Und wenn man auf den Soldatenfriedhöfen unterwegs ist und die Geburtsdaten auf den Schildern liest...17, 19, 21 Jahre.“ Es sei wichtig, die Bildungsaufgabe bei jungen Menschen zu erfüllen und diese Ausstellung in Brilon zu haben.

Jedes der 16 Briloner Dörfer stellte eine Gedenktafel oder eine Fotografie für die Ausstellung zur Verfügung. Foto: Monika Wiegelmann

Thomas Kuschaty erinnerte daran, dass am 1. September der 82. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges sei. „Und am vergangenen Montag der 75. Geburtstag des Landes NRW. Ereignisse, die Jahrzehnte zurückliegen und diejenigen, die sich noch daran erinnern können werden immer weniger.“ Aber die Erinnerung an die NS-Diktatur, den Zweiten Weltkrieg, die Anfänge der Bundesrepublik und des Landes NRW, seien existentiell wichtig für unsere Gegenwart, den Bestand unserer Demokratie und den Frieden in Europa, mahnte er. Auf die mündliche Überlieferung der Zeitzeugen könne man bald nicht mehr zurückgreifen. „Dann brauchen wir dann andere Quellen wie schriftliche Zeugnisse, Filme und Fotos, steinerne Zeugen, die Gräber der Kriegstoten.“ Auch der nach dem Ersten Weltkrieg vom Volksbund ins Leben gerufene Volkstrauertag spiegele die deutsche Geschichte. „Kriegsgräberstätten sind heute wichtige Orte internationaler Begegnung, die eindrucksvoll zeigen, wohin politische Entscheidungen und menschenverachtendes Verhalten schlimmstenfalls führen“, betonte Kuschaty. Die Erinnerung daran tue bitter Not, das zeigen jüngste Ereignisse mit Populisten und Rechtsextremen. Es sei wichtig, dass junge Menschen, die Geschichte kennen. „Hierfür bieten sich die Gräber und Mahnmale an; sie zum Sprechen zu bringen, wie es zu Weltkriegen kommen konnte. Wir wollen junge Menschen motivieren, sich durch die kritische Auseinandersetzung mit unserer Geschichte für eine Welt in Frieden und Freiheit einzusetzen. Und die Gestaltung einer demokratischen und friedlichen Zukunft.“

Win-Win-Situation

Nach dem offiziellen Teil waren alle zu einer Erinnerungsreise in die Geschichte im Museum eingeladen. „Wir haben versucht, alle Dörfer mitzunehmen und zumindest eine Fotografie für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Ich bin richtig happy, wie die Dörfer mitziehen“, freute sich der Museumsleiter. „Das ist eine Win-Win-Situation.“

Ein Besuch dieser Sonderausstellung lohnt sich auf jeden Fall. Es macht betroffen, auf den ausgestellten Gedenktafeln zu sehen, wie viele 15-, 16-, 17-jährige Kinder aus Briloner Familien als „Volkssturm“ vom NS-Regime in den Krieg und in den Tod geschickt wurden.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

• Gründung 1919, ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg und Zusammenbruch des Kaiserreichs.

• In der Weimarer Republik baute er die ersten Kriegsgräberstätten und rief den Volkstrauertag ins Leben.

• Im Dritten Reich profitierte der Volksbund von den Nationalsozialisten, schaffte seine demokratische Struktur ab und grenzte jüdische und missliebige Mitglieder aus.

• Im Zweiten Weltkrieg war der Volksbund weitgehend entmachtet, die Wehrmacht übernahm die Bestattung der gefallenen Soldaten.

• Nach dem Zweiten Weltkrieg genehmigten die Alliierten in Westdeutschland die Wiederaufnahme der Tätigkeit.

• Der VDK pflegt aktuell 2,8 Mio Gräber auf über 800 Friedhöfen in 46 Staaten. Jährlich kommen Tausende Gräber hinzu, weil er längst nicht alle Kriegstoten gefunden hat.

• In Deutschland sind an circa 12.000 Orten etwa 1,8 Mio Kriegstote bestattet. In NRW gibt es über 2.000 Kriegsgräberstätten mit mehr als 300.000 Toten. Im Hochsauerlandkreis sind über 80 Kriegsgräberstätten mit mehr als 4.000 Gräbern.

