„Music World Brilon“ zählt zu den Großen im Musikgeschäft

Brilon. Die „Music World Brilon“ hat Kunden aus ganz Europa. Von der Bongo-Trommel bis zum großen Glockenspiel gibt es hier fast alle Instrumente.

Kunden aus allen Ländern Europas und darüber hinaus haben einige Unternehmen in Brilon. Meist ist es die Industrie, die ihre Produkte weit über die Grenzen der Hansestadt Brilon verkauft. Doch es gibt auch Einzelhändler.

Zum Beispiel Music World Brilon. Das Unternehmen gehört zu den zehn größten Musikinstrumente-Fachgeschäften in Deutschland. Auf über 4500 Quadratmetern bieten Inhaber Meinolf Kahrig und sein fast 30-köpfiges Team ein sehr breites Spektrum an Musikinstrumenten an.

Egal ob man nach einer klassischen Gitarre, einer E-Gitarre, einem Schlagzeug, nach DJ-Bedarf oder ausgefalleneren Instrumenten wie Bongo-Trommeln oder einem Röhren-Glockenspiel sucht, alles hat Music World auf Lager, natürlich inklusive Zubehör.

Individuell gestaltete Räume

Von diesem Angebot konnten sich jetzt auch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Wirtschaftsförderer Oliver Dülme überzeugen. Besonders die individuell gestalteten Räumlichkeiten, jeweils auf die Instrumente und teilweise sogar auf die Hersteller heruntergebrochen, beeindruckte die Besucher. In einem Rundgang wurden alle zwölf Abteilungen des Briloner Fachgeschäftes vorgestellt, die jeweils von Spezialisten aus dem Team betreut werden.

Nächste Generation am Start

Mit Keven Kahrig steht auch schon die nächste Generation in den Startlöchern. Er ist in das Unternehmen eingestiegen und kümmert sich derzeit vor allem um das Thema Onlinehandel und Onlinepräsenz.

Auch wenn die Musikinstrumenten-Branche eine sehr kleine Branche ist und derzeit deutschlandweit eher Geschäfte verschwinden, sieht man sich bei Music World gut aufgestellt und schaut optimistisch in die Zukunft.

