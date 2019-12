Musiker des Musikvereins Wulmeringhausen sorgen für Stimmung

Mit einem bunten Melodienreigen stimmte der Musikverein Wulmeringhausen die Dorfbewohner am Samstag in der Schützenhalle auf das neue Jahr ein. Und einmal mehr hielt das Konzert, was die Ankündigung versprach, ein abwechselungsreiches Programm, bei dem wohl jeder auf seine Kosten kam.

Das wussten die Musikfreunde aus Wulmeringhausen und Umgebung ohnehin und so war die Halle wieder einmal bis auf den letzten Platz besetzt, zumal auch noch einige Abordnungen befreundeter Schützenbruderschaften und Musikvereine vertreten waren.

Fanfare zum Auftakt des Konzerts

Nach einer Fanfare zum Auftakt präsentierte Dirigent Steffen Jungmann mit seinem mehr als 40-köpfigen Klangkörper die Volksweise „Musikantenmuckl“ von Franz Watz, die Polka „Wir sind wir“ von Peter Leitner“ und „Don‘t Stop Me Now“ ein Medley von „Queen“ des legendären Freddie Mercury.

Eingerahmt von einer Marschpolka („Der Berg ruft“) von Alexander Pfluger und der schicksalsgebeutelten Geschichte eines Dorfes (The New Village“) des Holländers Kees Vlak, begleiteten die Gesangssolistinnen Heike Kappen und Tanja Wiegelmann das Orchester bei „How Sweet It Is“ (To Be Loved By You“) von Mark Taylor.

25 Mitglieder im Jugendorchester des Vereins

Zu Beginn des zweiten Teils gehörte das Podium zunächst dem 25-köpfigen Jugendorchester ebenfalls unter der Leitung von Steffen Jungmann mit den schönsten „ABBA-Klängen. Dann stürzten sich die jungen Leute ins Abenteuer, zum einem mit der Ouvertüre „A Sailor Adventure“ erneut von Kees Vlak und zum anderen mit „Star Wars“ und dem Stück „Great Movie Adventure“ von John Williams.

Stürmischer Beifall war der verdiente Lohn für die gute Nachwuchsarbeit des Vereins auch wenn der Gedanke an eine Zugabe sicherlich ein wenig Pate gestanden hat, wie die beiden Moderatoren Julia Körner und Benedikt Wilmes und auch die 1. Vorsitzende Theresa Senge schnell erkannten.

Zugaben vom Publikum eingefordert

Danach tauchte das Blasorchester mit einem Fallschirmspringer in die „Stratosphere Otto M. Schwarz ein. Das anschließende Hochzeitslied „Ein Teil von meinem Herzen“ mit den beiden Gesangssolistinnen hatte Dirigent Steffen Jungmann extra für dieses Konzert arrangiert. Zum krönenden Finale traf der Klangkörper mit dieser Filmmusik „Selections From The Greatest Showman“ von Benj Pasek und Justin Paul noch einmal richtig den Geschmack des Publikums, das sich mit stürmischen Applaus für die unterhaltsame Konzert bedankte. Folglich waren dann noch ein paar Zugaben fällig. auch wenn die Altenbürener Musik dafür etwas später zum Tanz aufspielen konnte.