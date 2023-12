Vereinspass Musikfans aufgepasst: Hier wird Musik in Niedersfeld gemacht

Niedersfeld Die Blasmusik Niedersfeld will allen Menschen die Möglichkeit geben, gemeinsam Musik zu machen. Egal, wie alt. Das bietet der Verein noch.

Jana Naima Schopper

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Blasmusik Niedersfeld

Im Vereinspass stellt sich diesmal die Blasmusik Niedersfeld vor. Foto: Verein / WP

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind ca. in ihrem Verein?

Laura Tuss: Der größte Anteil an Musikern ist zwischen 21 und 39 Jahren. Einige Musiker sind älter. Außerdem haben wir noch viele Nachwuchsmusiker ab 5 Jahren.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Die Blasmusik Niedersfeld wurde 1999 gegründet und feiert im nächsten Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Gegründet wurde der Verein, um allen Musikbegeisterten in Niedersfeld und Umgebung zum gemeinsamen Musizieren einzuladen und um Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen, die Musik und die Gemeinschaft, die man durch die Musik erleben kann nahezubringen.

Der Verein organisiert auch Spieltage für die kleinen Mitglieder. Foto: Verein / WP

Was macht Ihren Verein aus?

Unseren Verein macht aus, dass egal ob Jung oder Alt alle zusammen musizieren können. Bei uns lernen alle mit- und auch voneinander. Außerdem spielt es auch keine Rolle welche Sprache jemand spricht, wir haben auch einen niederländischen Musiker.

Wie oft trifft sich der Verein?

Die Orchesterproben sind immer freitags 19 bis 21 Uhr. Das Vororchester mit den Nachwuchsmusikern trifft sich vorher. Der Instrumentalunterricht ist zusätzlich und individuell. Außerdem kommen Auftritte wie beispielsweise unser Jahreskonzert oder unsere jährlichen Schützenfeste dazu.

Welche Aktionen organisiert der Verein?

Unser Verein organisiert unser traditionelles Jahreskonzert im Frühjahr. Außerdem gibt es noch verschiedene andere Veranstaltungen in Niedersfeld, welche wir unterstützen oder organisieren. Die Nachwuchsmusiker machen im Jahr ein paar Ausflüge und Aktionen (Besuch von Freilichtbühne oder Trampolinhalle oder Spielenachmittage im Ort) etc. Generell planen wir Aktionen und Ausflüge für alle Altersklassen gemeinsam.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Natürlich in erster Linie, indem neue Mitglieder auch ein Instrument lernen, bei uns im Orchester mitspielen und so ein Teil der Gemeinschaft werden. Selbstverständlich können wir auch immer helfende Hände, die kein Instrument spielen gebrauchen.

Vereinspass

Vereinsname: Blasmusik Niedersfeld

Vorsitzender/Ansprechpartner: Kalli Isken

Homepage: www.niedersfeld.info/vereinsseiten/blasmusik/

Facebook: Blasmusik Niedersfeld

E-Mail: Blasmusik.Niedersfeld@gmail.com/ blasmusik@niedersfeld.info

Instagram: Blasmusik_Niedersfeld

Ansprechpartner für Kinder/Jugendliche (mit Telefonnummer und E-Mail): Laura Tuss, Blasmusik.Niedersfeld@gmail.com, blasmusik@niedersfeld.info

Mitgliederzahl: ca. 60 aktive Musiker

Mitgliedsbeitrag: Passive Mitglieder: ab 8 Euro, Aktive Mitglieder: Individuelle Kosten für den Instrumentalunterricht, Quartalsmäßige Kosten für die Orchesterproben, Individuelle Kosten für die Instrumentenbeschaffung / Zubehör

