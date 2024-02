Musikverein Alme: „Zusammenhalt ist uns wichtig“

Alme. 130 Mitglieder stark: Der Musikverein „Die Original Almetaler“ verbindet Tradition und Engagement. Warum die Arbeit im Verein so Spaß macht:

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Musikverein Alme „Die Original Almetaler“

Wie viele junge Menschen sind ca. in ihrem Verein?

Christian Schodrok, 1. Vorsitzender: Rund 20 Musiker.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Wir, der Musikverein Alme, wurden im Jahr 1912 gegründet. Hervorgegangen aus einer kleinen Kapelle sind wir mittlerweile zu einem mittelgroßen, sinfonischen Blasorchester herangewachsen.

Mehr aus dem Altkreis Brilon

Was macht Ihren Verein aus/wie würden Sie Ihren Verein (kurz) beschreiben?

Der Musikverein besteht aus dem großen Blasorchester und dem Jugendorchester. Wir machen Blasmusik in vielen verschiedenen Stilen und Ausrichtungen. Wir sind eine bunt gemischte Truppe und legen viel Wert auf einen guten Zusammenhalt. Mit unserer Musik möchten wir uns selbst und natürlich unseren Zuhörern Freude bereiten.

Auch Kinder können in dem Verein mitmachen. Foto: Verein / WP

Wie oft trifft sich der Verein?

Einmal wöchentlich (mittwochs). Das Jugendorchester probt von 18 bis 19.30 Uhr und das große Blasorchester von 19.30 bis 22 Uhr.

Welche Aktionen organisiert der Verein? Gibt es da Unterschiede in den Altersgruppen, also welche Veranstaltungen richten sich an Kinder, welche an jüngere Menschen, welche an ältere Menschen?

Unser Vereinsjahr setzt sich aus unterschiedlichsten, musikalischen Aktivitäten zusammen. Dazu zählen Unterhaltungsauftritte zu Schützenfesten, Tanzmusik in Big-Band-Besetzung, Gastspiele bei befreundeten Vereinen, die musikalische Begleitung von Kirchenveranstaltungen oder Ständchen bei Jubiläen und Geburtstagen. Unser musikalisches Highlight ist dabei unser alljährlich stattfindendes Frühjahrskonzert. Selbstverständlich kommen auch die geselligen Stunden bei uns nicht zu kurz. Gemeinsame Fahrten und Ausflüge gehören zum Vereinsleben dazu.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Interessierte Musiker aller Instrumentengruppen sind jederzeit herzlich willkommen. Wer mitmachen möchte, kann sich gern bei uns melden. Auch Ihre fördernde Mitgliedschaft unterstützt uns in unserem Vorhaben.

Einmal wöchentlich wird für die Auftritte geprobt. Foto: Verein / WP

Vereinspass:

Vereinsname: Musikverein Alme „Die Original Almetaler“

Vorsitzender/Ansprechpartner: Christian Schodrok

Anschrift: Ludgerusstraße 37, 59929 Brilon-Alme

Homepage: www.musikverein-alme.de

Facebook: Musikverein Alme

E-Mail: vorsitzender@musikverein-alme.de

Instagram: jugendorchester.alme

Telefonnummer: 02964/1229

Ansprechpartner für Kinder/Jugendliche (mit Telefonnummer und E-Mail): Franziska Schodrok, 02964/1229, jugendleiter@musikverein-alme.de

Mitgliederzahl: 130 passive und aktive Mitglieder

Mitgliedsbeitrag: 15 Euro

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon